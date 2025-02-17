北市補助青年海外實習 每月生活費2.5萬起

2025/02/17 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市青年局「青年赴海外實習計畫」攜手十家國際機構，提供十八至四十五歲台北市民赴海外實習機會，涵蓋AI科技、商業行銷、人資管理、生態環境、公共參與等多元領域，計畫提供機票補助、每月實習生活津貼、行前培訓、簽證及必要保險等，實習地點遍布紐約、矽谷、洛杉磯、華盛頓、新加坡、曼谷等九大城市，線上報名期限至三月六日中午十二時止。

涵蓋9大城市 報名至3月6日

職缺涵蓋數位科技、生物醫學、永續發展等台北市重點推動產業，鼓勵青年返國後能迅速投入相關領域發展。合作機構包括史丹佛大學Deliberative Democracy Lab（民主治理研究）、Taboola（AI資料分析實習）、CancerFree Biotech（軟體工程與商務開發）、Oklahoma City Zoo and Botanical Garden（園藝實習）及休士頓市政府（市政運作實習）等內容。

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機票也有補助 每人上限5萬元

計畫實習期間為今年六至九月間，申請資格為具中華民國國籍，十八至四十五歲，在台北市設籍、就學或就業，高中以上學校畢業或具同等學力，且能與實習處母語人士流暢對談及表達者。計畫補助赴海外實習地點經濟艙機票，每名以五萬元為上限，實報實銷；另補助實習期間每月定額最低二萬五千元生活津貼，補助期間以三個月為限。

青年局訪名古屋 深化城市交流

此外，北市青年局長殷瑋近日率團訪日，最後一站拜會名古屋市政府，與名古屋市副市長杉野綠、兒童青年局長佐藤誠司及體育市民局長鳥羽義人，就市民運動推廣、兒童與青少年支持、文化歷史傳承及環境保護等議題討論。

名古屋市代表團兩週前剛前往立陶宛首都維爾紐斯市交流，杉野綠表示，希望未來名古屋、台北與維爾紐斯三座城市能像日式飯糰般緊密結合，形成穩固的國際合作夥伴關係。訪日期間，青年局與早稻田大學正式簽署國際實習合作備忘錄，亦拜會日本自民黨青年局，向新任青年局長中曾根康隆議員表達祝賀。

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