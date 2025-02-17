北水處公館新大樓 有望引進大型百貨

2025/02/17 05:30

〔記者蔡思培／台北報導〕公館地區人文薈萃，有台大、師大、台科大等大學，台北自來水事業處配合公館配水池改建工程推動多目標綜合大樓，規劃三棟新大樓，預計今年十月完工，建築總面積達三．五萬坪，除水處人員辦公，也將規劃商場、辦公室對外招租，公館有望迎來第一座大型百貨，帶來大量就業機會。此外，鄰近公館、有五十年歷史的水源整宅，最快也會在明年進行都市更新，公館地區將成為結合公辦都更、商辦引駐、年輕化育樂運動產業推動的台北城市翻轉示範之地。

今年10月完工 規劃商辦、商場

位於台北自來水園區的配水池在一九七七年落成，已使用數十年，水處在二○二○年規劃配水池改建，一併規劃三棟多目標綜合大樓，總面積達三．五萬坪，除作為商辦、商場，還會規劃非營利幼兒園、台北好水故事館、台北文學館，目前工程進度已達七十七％，預計今年可完工，明年取得使照。

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北水處Ａ棟大樓將提供水處辦公使用，並規劃監控、客服、資訊三大中心以及國際會議廳；Ｂ、Ｃ棟則規劃商業使用，辦公室空間有七四六○坪，已有法律事務所、結構工程公司、文創等業者接洽。北水處說，未來Ａ、Ｂ、Ｃ大樓一樓會規劃商場，由於總面積龐大，已吸引眾多百貨業者、零售業詢問，有望為公館地區帶來第一座大型百貨。

水處新大樓距離捷運公館站步行僅需三分鐘，鄰近又有台大、師大、台科大等學校，企業進駐後有望為周邊帶來更多就業機會，預估每日可有二五○○人常駐大樓群。原本公館一帶餐飲業多為水源市場、小吃攤與在地店家，未來若有商場、連鎖餐廳進駐新大樓，也可提供民眾飲食多元選擇。

水源二三期整宅 最快明年都更

另外，鄰近公館的水源整宅屋齡老舊，水源一期整宅已在二○○二年整建為水源麗景社區。水源二、三期整宅住戶也展現高度都更意願，北市府已規劃都更，未來會將水源二三期整宅打造跨堤水岸全齡新社區，戶數可達六百戶。都更處表示，案件目前仍待審議，預計最快明年就可動工，二○三一年完工點交。

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