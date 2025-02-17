「國道媽祖」服務區遶境 祈行車平安

西螺廣福宮「老大媽」媽祖神轎在西螺服務區遶境，也吸引民眾「躦轎腳」。（記者李文德攝）

2025/02/17 05:30

〔記者李文德、王善嬿／綜合報導〕有「國道媽祖」美稱的雲林縣西螺廣福宮「老大媽」昨舉辦國道遶境，並在西螺服務區南站駐駕至廿三日賜福保佑用路人行車平安。交通部高速公路局長趙興華表示，去年國道共發生七十件A1事故（車禍發生當下或廿四小時內有人死亡），其中疲勞駕駛、未繫安全帶就占六成六以上的事故成因，「靠神也要靠自己」，也提醒用路人正確使用輔助駕駛系統，確保行車安全。

廣福宮董事長林勝雄表示，媽祖國道遶境源於二○一四年西螺服務區舉辦第一屆「國道媽祖節」，此項活動延續至今已第十二年，此次遶境到國道警察局員林、後龍、中興分隊賜福，也到關西、西湖、南投服務區遶境，昨晚返抵西螺服務區南站紅壇安座，駐駕至廿三日，參拜者可領限量香火袋；三月中旬將再安排兩天國道南北巡，庇佑用路人行車平安。

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此外，逾兩百年歷史的嘉義縣竹崎鄉「白杞寮迎觀音請媽祖」為縣定無形文化資產，前天、昨天舉辦五村十三庄祈福遶境，遶境路線長約五十公里，行經蜿蜒崎嶇山路，被譽為「香路馬拉松」，有別人力抬神轎，而是以鐵牛車拖行神轎，今年還結合藝陣表演、夜市，吸引上千信眾朝聖參與。

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