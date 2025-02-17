挺大罷免 台南店家提供外地連署書

基進黨台南黨部為每間響應全台大罷免的店家準備一大本空白連署書，包含新竹市長高虹安在內，名單共36人。（記者王姝琇攝）

2025/02/17 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市區觀光熱點數十間餐飲業者響應全台大罷免，要讓「割藍委」運動遍地開花。參與店家窗戶貼滿各式罷免視覺宣傳及訴求，開放索取空白連署書，或透過網路串連，讓「非台南市民在台南不孤單」，攜手在民主聖地守護民主。

基進黨台南黨部主委甫由原黨部執行長吳依潔接任，首要任務就是罷免不適任藍委，團隊收集不適任藍委的空白連署書，提供給響應大罷免的店家，包含新竹市長高虹安在內，名單共卅六人。

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位在神農街的BELONGINN，窗戶貼滿罷免視覺宣傳及訴求，「提供全國空白連署書，非台南市民在台南不孤單…台灣是台灣人的台灣」、「傅崐萁總召下台．退出朝野協商」、「三大爭議法案．退回委員會逐條討論」、「回復國會．合議制民主秩序」，在市區觀光熱門景點相當醒目。

吳依潔前往BELONGINN回收填好的連署書，發現空白連署書已被索取一空的是台北市立委羅智強，另有兩位民眾特地前來填單，罷免對象是台東縣黃建賓和桃園市魯明哲；隨機再問路人對遭提出罷免的立委，「聲勢最高」的則是台北市徐巧芯。

BELONGINN不孤單，對面「初衷燒烤」也參與活動，還有較遠的安南區林家肉燥飯，店家表示，雖然所在地遊客不多，但堅定的心和大家一樣。另外還有頗具知名度的南區鹽埕白雪咖啡、中西區龍亭餐廳，其中龍亭透過網路分享也成功號召不少同業加入「割藍委」行列。

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