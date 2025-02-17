《彰化》農耕機帶土上路 彰縣稽查開罰

農耕機帶土不上路，及上路應懸號牌政策已執行多年，但總是有農民仍心存僥倖，被抓開罰才悔不當初。（彰化縣府提供）

2025/02/17 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是全台重要糧倉，進入二月一期稻作春耕期，農民忙碌播種插秧，農耕機具頻繁進出田間，常夾帶大量泥土沿街掉落，污染道路，甚至危害騎士安全，導致「犁田」摔車意外。針對此一問題，彰化縣政府成立「農業機械帶土上路聯合查緝小組」，隨時取締沾滿泥土污染路面的農耕機具及「無照」上路等違規行為。縣府表示，當場查獲違規絕不寬貸依法開罰，求情也沒有用。

污染路面最高罰6千 未掛號牌扣車

專案小組由環保局、農業處跨局處攜手與廿六鄉鎮市公所共同組成，在插秧期間，專案小組成員不分假日隨時出擊，埋伏田間巡查，並針對過去曾被抓過違規的熱區加強稽查，只要發現農機帶土上路污染路面，則依廢棄物清理法開罰一二○○元到六千元，農機未懸掛農機號牌，依道路交通管理處罰條例裁罰三六○○元到一萬八○○元，且視同拼裝車當場查扣沒收。

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針對加強取締執法作為，農民也大吐苦水，花壇鄉李姓農民說，稻作插秧期，機具使用頻繁，田間又未設置清洗設備，根本沒時間、沒地方把泥土清理乾淨。現在趕著插秧，哪能每次都停下來清洗，真的很不方便。

農民怨不方便 縣府：違規絕不寬貸

縣府強調，每年春耕前均加強宣導，但仍有農民便宜行事，未清刷乾淨便上路，雖有農民以「不知情」或「清洗不易」辯解，但政策已執行多年，無法網開一面，違規仍依法開罰。

值得注意的是，違規情況已有明顯改善，過去稽查取締動輒一、二○件，隨著勸導、開罰，開罰件數降至個位數，去年甚至僅有一件違規案例。

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