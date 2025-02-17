《台中》損壞比預期嚴重 岸裡公學校校舍歷史建築 修復還需千萬

台中市神岡區岸裡國小「岸裡公學校校舍及升旗台」，目前已圍起來進行修復工程。（記者歐素美攝）

2025/02/17 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市神岡區岸裡國小保存的「岸裡公學校校舍及升旗台」有九十五年歷史，是台中市「歷史建築」，去年五月斥資七三○○萬元修復，預定今年五月完工。不料，施工中發現橫梁及牆壁等損壞比預期嚴重，初估要再增加一千多萬元才能修復，校長楊朝銘表示，已向教育局爭取增加經費，希望能趕在今年底前完工。

但教育局表示，因本案原始審查機關為文化部，教育局將依程序轉送文化部審查並爭取追加補助，俟審議結果配合執行，讓該校歷史建物修復工程順利進行，對此，民進黨議員周永鴻表示，文化部預算今年已被藍白立委刪減及凍結不少，市府說向中央爭取補助不如自己編列預算比較快。

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岸裡國小於二○二三年向文化部文資局申請「台中市歷史建築岸裡公學校校舍修復暨再利用工程」，獲核定總經費七三○○萬元，中央及市府各負擔一半經費，但經建築師變更設計，初估要再增加一千五百多萬元修復經費。

「岸裡公學校校舍及升旗台」是中市現存最老舊學校建物，其建築形式為紅磚瓦，表現出日治時期風貌與藝術特色，歷經一九三五年墩仔腳大地震及一九九九年九二一大地震仍屹立至今，二○一三年六月七日公告為「歷史建築」。

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