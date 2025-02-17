《台中》民主草坪蓋遊客中心 立院樂觀其成

參山國家風景區管理處評估規劃在立院民主議政園區民主草坪設「阿罩霧遊客中心」。（記者陳建志攝）

2025/02/17 05:30

因應霧峰納入參山風景區 設阿罩霧遊客中心提供諮詢、休憩、買伴手禮

〔記者陳建志／台中報導〕交通部已經在去年核定霧峰二三九公頃的觀光軸線，納入參山國家風景區管理處管轄，未來將在霧峰光復新村設置一處管理站，並選定立法院民主議政園區的民主草坪設置「阿罩霧遊客中心」，除提供旅遊諮詢，並設置遊客休憩、體驗設施。立法院中南部服務中心主任邱俊龍對此表示：「樂觀其成」。

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明年光復新村也將設管理站

參山處表示，此次霧峰規畫納入範圍北以本鄉里及台三省道，西至乾溪左岸自行車道、國道三號交流道及省道台三線，東以都市計畫區為界，並排除部分保護區，南至峰谷路為界，總面積達二三九公頃，涵蓋霧峰林家、光復新村等景點。

參山處副處長廖錫標表示，為了推廣霧峰的觀光，目前正進行組織編制調整，規劃在光復新村內設置一處管理站，作為霧峰區域的經營、管理以及設施維護的據點，因土地屬國有財產署所有，將先與國有財產署協調，目標是明年正式設立。

將向立院協調土地撥用

廖錫標表示，另規劃設置「阿罩霧遊客中心」除提供旅遊諮詢，並設置遊客休憩、體驗設施，同時販賣霧峰和中部地區的伴手禮，促進消費帶動地方產業發展，經評估在國道三號霧峰交流道附近的立法院民主議政園區「民主草坪」相當適合，將先與立法院協調進行土地撥用。

立法院中南部服務中心主任邱俊龍表示，為了促進霧峰觀光，並讓立法院議政園區成為霧峰觀光軸線的中心點，對於在民主草坪設遊客中心樂觀其成，至於土地要採借用或撥用也都持開放態度，將待參山處有更詳細的規劃再討論。

台灣花園城市發展協會秘書長吳東明表示，霧峰納入參山處管轄後，希望針對光復新村能進行「總體規劃，分區活化」，並早日設置光復新村故事館，對於在民主草坪闢設遊客中心，因區位佳、交通便利、腹地大相當適合，除可成為霧峰的觀光景點，也將是霧峰文化綠廊的中心點。

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