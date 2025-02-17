萬人花燈踩街 新埔熱鬧迎「天穿」

新埔蛇年燈會萬人花燈踩街迎天穿活動，人力黃包車讓人重拾兒時記憶。（記者廖雪茹攝）

2025/02/17 05:30

16座移動大型花燈、三輪車及人力黃包車繞行街頭 重拾小時候記憶

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣「金蛇納福遊新埔 花燈踩街迎天穿」蛇年燈會，昨天下午湧入逾千人健走遊新埔，觀賞竹編主燈「爺蛇」裝置藝術；晚間大型移動花燈和超過五十支隊伍，浩浩蕩蕩沿著中正路、福德街環狀繞行，點亮新埔、喜迎天穿，吸引大批遊客體驗熱鬧的客庄文化。

請繼續往下閱讀...

八音團開場 前晚音樂饗宴先暖身

由新埔鎮公所舉辦的「花燈踩街迎天穿」活動，前晚先在新埔鎮公所舉辦音樂會，為迎天穿活動暖身，由文山國小八音團開場，接著新埔鎮下寮社區靚靚舞蹈班、內思高工管樂社、新埔鎮舞蹈協會及照門國小小提琴等輪番上台演出，客家音樂詩人陳永淘壓軸登場，為鄉親帶來耳目一新的音樂饗宴。

千人健行走讀 觀賞竹編主燈蛇爺

昨天下午兩點千人齊聚走讀新埔，欣賞蛇爺竹編地景藝術，參與親子彩繪DIY。晚間六點「萬人花燈踩街」，由宋坤傳藝鼓陣震撼開場，十六座創意移動大型花燈、三輪車及人力黃包車重現，復古場景讓人彷彿穿越時空，重新回到小時候。

欣賞精彩的歌舞戲劇表演之後，來自社區、社團、學校及宗廟等超過五十支踩街隊伍，一隊接著一隊，沿著中正路、福德街敲鑼打鼓，整個新埔小鎮熱鬧非凡。

踩街隊伍中的十六座大型花燈，皆展現春節喜慶和在地特色，有關公、財神爺、金山寺、曬柿餅、新埔粄條、高接梨、蛇年花燈、可愛兔寶寶等。

踩街隊伍秀16蹲 引爆尖叫聲不斷

每支踩街隊伍在中正路主舞台秀出精彩片段，有兒童舞蹈、跆拳道表演、牛欄河人偶劇、悟空劇團、小丑氣球嘉年華、魚躍龍門浪漫舞蹈、逾百人樂隊演出；其中兩隻綜藝大猩猩人偶和悟空劇團來一段十六蹲，更引起尖叫聲不斷。

客委會副主委范佐銘也出席活動，新埔鎮長陳英樓表示，今年的移動花燈以創意與傳統復古交融，涵蓋「財運亨通」、「敲鑼打鼓」、「鳳梨迎春，蛇舞蓮花」、「吉蛇迎春慶豐年，天穿福滿客家園」、「達摩逛大街」及「舂柄除舊迎新年」等主題，寓意福氣綿延、生生不息。

燈會萬人花燈踩街迎天穿活動，16座移動大型花燈兼具傳統與創新。（記者廖雪茹攝）

新埔蛇年燈會，竹編主燈「爺蛇」裝置藝術驚豔。（記者廖雪茹攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法