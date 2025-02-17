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    首頁　>　生活

    竹市防制房地產詐騙 3措施申辦簡便

    2025/02/17 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕警政署統計假投資高居詐騙第一名，佔詐騙總財損金額八成三，新竹市地政處表示，為守護民眾不動產安全並提升服務效率，內政部推出「地籍異動即時通」與「住址隱匿」服務，自去年十一月起新增「指定送達處所」服務，土地或建物所有權人可以申請指定地址，做為接收地政所通知的優先送達地點，在現今房地產詐騙案件層出不窮之際，主動積極阻詐，提升不動產交易與管理的安全性。

    地政處表示，「地政防詐三寶」結合住址隱匿、地籍異動即時通及指定送達處所等三項服務，申請「住址隱匿」後，第二類謄本上所有權人住址僅會顯示到街路，隱匿門牌號及樓層；「地籍異動即時通」服務，可在地政事務所受理登記案件時，包括買賣、設定抵押權或補發所有權狀等，第一時間以簡訊及電子郵件通知所有權人，確保民眾隨時掌握地籍變動情況，防範不法異動風險；「指定送達處所」讓土地或建物所有權人可主動申請指定國內任何門牌地址，做為地政事務所公文書優先通知地址，確保重要文件直達手中。

    地政所指出，防詐三寶的申辦均十分簡便，民眾可攜帶身分證件至地政所辦理，或透過內政部地政司數位櫃台，以自然人憑證完成線上申請。

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