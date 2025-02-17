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    首頁　>　生活

    倉儲大火空污居民團訟 美福賠償和解

    2025/02/17 05:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕位於桃園市蘆竹區的美福冷凍倉儲廠房於二○二二年三月發生大火、悶燒長達廿一天，造成嚴重空氣污染，當地居民近一個月時間都要緊閉門窗，組成自救會提出團體訴訟求償，官司纏訟二年，終於以賠償和解落幕，和解金額雙方簽訂保密協議；美福大火公害自救會長郭姿秀表示，這起嚴重的空污事件終於爭取到應有的權益，讓受害居民獲得應有的補償。

    郭姿秀說，美福火警發生後，空污及嚴重臭味影響居民健康，尤其小孩在學校操場被迫吸入髒空氣，導致有人出現過敏反應，在工業區上班的人也出現頭痛及嘔吐狀況，更不用說外籍移工毫無爭取權益的能力，周邊十多個里的居民都很憤慨，組成自救會抗議。

    郭姿秀說，歷經二年多訴訟，最後參與團體訴訟的只有六十七位里民，雖然受害居民眾多，但因沒有足夠的曝光度，僅透過社群媒體、宣傳單，讓大家知道的管道非常有限，還好立委牛煦庭、當地議員從事件發生後持續關注與協助。

    住在中山里的邱女士說，火警悶燒期間每天都有很濃重的腐臭味，近一個月的惡臭令人抓狂，之後參與團體訴訟，但也不抱持太大希望，如今終於達成和解，算是給美福一個教訓，讓更多工廠重視公害問題。

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