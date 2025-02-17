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    蘆洲紅綠燈按鈕太高 議員促調整

    蘆洲人行道紅綠燈按鈕的地面有設計坡道，現場存在約六公分的高低差，該差距可能影響輪椅族使用。（記者羅國嘉攝）

    蘆洲人行道紅綠燈按鈕的地面有設計坡道，現場存在約六公分的高低差，該差距可能影響輪椅族使用。（記者羅國嘉攝）

    2025/02/17 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市蘆洲區復興路與中央路口人行道近期完成整修，並更新行人紅綠燈按鈕，但按鈕位置不當，恐造成輪椅族與小學生使用不便，此外，周邊道路刨鋪留下殘缺的舊標線，交通動線混亂，民代促市府檢討改善。交通局回應，按鈕設置符合規定，若影響需求將調整；養護工程處表示，三月將重新繪設標線。

    有民眾實際測量該處紅綠燈按鈕，中心點距離地面是一三七公分，雖符合「道路交通標誌標線號誌設置規則」的一二○至一四○公分標準，但地面坡道存在約六公分高低差，可能影響輪椅族使用，且年齡較小的學童身高不足，建議降低按鈕高度。

    交通局︰符規定 將改善

    另外，上述路口最近進行道路刨鋪，鋪設完成的路面留有殘缺不清的舊標線痕跡，影響市容美觀及交通安全，民眾質疑施工品質不佳、敷衍了事。

    養工處回應，該路段為蘆洲國小周邊人行及通學環境改善工程範圍，路口行人穿越線配合斜坡道施工先調整，將舊有標線磨除並塗上黑色油漆，已安排三月進行道路刨鋪，重新劃設標線。

    市議員顏蔚慈說，該路口鄰近市場及學區，平日有許多長輩及學童通行，先前行人觸動按鈕遠離路口，經會勘才改善，結果發現孩童難以觸碰，輪椅族使用不便，要求市府重新調整；此外，路口未刨除舊有斑馬線，導致交通動線紊亂，影響行人安全，施工品質荒謬，盼立即檢討。

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