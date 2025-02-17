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    產地、批發價差9.5元 蛋價機制今協商

    雞蛋產地、批發價差大，蛋商、雞協今協商蛋價機制。（資料照）

    雞蛋產地、批發價差大，蛋商、雞協今協商蛋價機制。（資料照）

    2025/02/17 05:30

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕目前雞蛋產地價和批發價價差達九・五元，雞蛋產地價每台斤廿二・五元、批發價每台斤卅二元，蛋農認為兩者價差太大，且雞蛋產量回升但民眾卻感受不到價格變便宜，導致買氣無法提高。農業部今日將邀請養雞協會、蛋商公會協調如何讓雞蛋產銷價格機制取得共識。

    根據農業部雞蛋產銷資訊，目前雞蛋每日產量約十二・七萬箱（每箱二百顆），超過國人所需的十二萬箱。

    中華民國養雞協會副理事長林漢章表示，目前雞蛋產地價和批發價差達九・五元，主因是以前在雞蛋買氣好時，蛋商會因應成本提高，拉高批發價格，長期下來導致雞蛋產地和批發價差愈來愈大。

    不過，近年雞蛋生產成本不斷上升，產地價已無法合理反映成本，蛋農幾乎沒有利潤；目前雞蛋產量已經回穩，但是批發價卻不太變動，消費者感覺不到價格變便宜，反而更少買蛋。雞蛋產地價應由雙方共同協調，不能由蛋商單方面決定，才能真實反應產銷實際狀況。

    台北市蛋商公會理事長林天來則指，十年來雞蛋的運輸和人事成本都不斷提高，批發價是為反應成本，並非蛋商故意想賺錢，並強調批發價也不是全由蛋商賺走，之間還有合作社、運銷商等分取利潤。

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