本週2波冷氣團 週四短暫回溫／首波影響到週三、低溫13度 第2波週五、六探12度

中央氣象署說明，本週受到2波冷氣團影響，氣溫明顯下降，僅週四白天短暫回溫到20度以上。 （記者田裕華攝）

2025/02/17 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕週末短暫回暖後，大陸冷氣團再度發威。中央氣象署指出，本週台灣受到兩波大陸冷氣團影響，第一波預計影響至週三清晨，期間清晨低溫下探十三度，週四白天氣溫可短暫重回廿度以上，但週五起又有另一波大陸冷氣團襲台，且強度更強一些，部分地區低溫下滑至十二度。

中央氣象署預報員張竣堯說明，台灣昨起受大陸冷氣團影響，並預計持續至週三清晨，期間中部以北、宜蘭低溫僅十三至十四度，其他地區約十四至十六度。

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張竣堯指出，今日台灣周邊環境偏乾，各地多雲到晴，僅東半部地區偶有零星雨；明、後天在冷空氣影響下，迎風面水氣增加，北部、東半部地區有局部短暫雨，其中，基隆北海岸、大台北山區、東北部地區不排除有較大雨勢，另因雲量偏多，各地感受偏冷，白天氣溫僅約十六度。

此外，張竣堯提到，週四是本週相對溫暖的一天，各地白天氣溫回到廿度以上，但台灣周邊水氣偏多，不排除北部、東半部地區及山區有局部短暫雨。

張竣堯表示，週五新一波大陸冷氣團報到，預計影響至週末，中部以北、東北部地區低溫十二至十四度，且迎風面的桃園以北、東半部地區有局部短暫雨，但因這波冷空氣相對乾冷，週末雨區較上半週限縮。

反聖嬰現象春天恢復正常

另外，今年太平洋持續有微弱的反聖嬰現象，但中央氣象署預報中心主任陳怡良表示，春天來臨之後就會恢復到正常年；氣象署推估，四月台灣東北部外海略有偏濕訊號、五月南海有偏濕訊號，且未來一季雨量呈現由乾轉濕特徵；測站溫度方面，三至五月以偏冷訊號為主，其中五月北部及東部偏冷訊號部分較顯著，但仍有變數。

陳怡良補充，太平洋赤道周邊區域通常東側較冷、西側較暖，若遇到該冷的地方不冷、該暖的地方不暖，就會造成「聖嬰現象」，而反聖嬰則與聖嬰顛倒，冷的地方更冷、暖的地方更暖，天氣表現會比正常年更極端。

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