棄養寵物豬 新北1年14件

演員郎祖筠代言弱勢老人圓夢募款的公益活動，呼籲社會正視「老人冷猝死」議題，盼發揮善心，協助修繕破爛的家、使其能有基本的生活。（記者吳柏軒攝）

2025/02/16 05:30

〔記者黃子暘／新北報導〕近年來有民眾把麝香豬當成寵物飼養，新北市動物保護防疫處長楊淑方昨天指出，新北市去年接獲十四件豬隻棄養通報，其中八成是麝香豬，不過麝香豬並非所謂的「迷你豬」，平均約重達一二○公斤，甚至可達二百公斤，民眾飼養前應深思熟慮，且國際上非洲豬瘟疫情嚴峻，違法棄養麝香豬可能危害畜牧產業防疫安全。

楊淑方說，新北市去年接獲十四件豬隻棄養通報案，地點包括三重、新莊、五股、泰山、土城、汐止、八里、淡水及雙溪區，被棄養的包括大型麝香豬與剛出生的小豬，麝香豬因外型可愛、性格溫順，被部分民眾當成寵物飼養，但麝香豬需要較大的活動空間、特定食物需求及健康管理，且擁有十年以上壽命，飼主若一時興起、事先沒有充分準備，容易因為照顧困難而棄養。

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動保處豬病獸醫師黎玉葉提醒，台灣正處於防疫非洲豬瘟及撲滅傳統豬瘟的關鍵階段，為防止病毒經由廚餘傳播，依防疫規定，飼養寵物豬隻僅能餵食飼料，不得餵食廚餘，飼主應避免豬隻逃脫，若放任豬隻隨意遊蕩，依動物保護法可裁處三千元至一萬五千元罰鍰，棄養豬隻可處三萬元至十五萬元罰鍰。若證實豬隻染疫導致散播疫情或棄置豬屍者，可依違反動物傳染病防治條例開罰，最重裁罰一百萬元。

動保處呼籲，民眾飼養麝香豬之前應充分了解飼養知識，並謹慎考量自身照顧能力，如無力飼養，可與各縣市動保單位聯繫、辦理「不擬飼養」並交付到指定收容處所。

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