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    首頁　>　生活

    台灣人 愛滿溢 去年捐款衝破62億

    演員郎祖筠代言弱勢老人圓夢募款的公益活動，呼籲社會正視「老人冷猝死」議題，盼發揮善心，協助修繕破爛的家、使其能有基本的生活。（記者吳柏軒攝）

    演員郎祖筠代言弱勢老人圓夢募款的公益活動，呼籲社會正視「老人冷猝死」議題，盼發揮善心，協助修繕破爛的家、使其能有基本的生活。（記者吳柏軒攝）

    2025/02/16 05:30

    〔記者邱芷柔／台北報導〕台灣人的愛心越捐越給力！衛福部最新統計顯示，二○二四年國內勸募活動熱度不減，截至目前統計申請案件有七九五件、參與團體六九七個，雙雙刷新歷年紀錄，全年實募金額衝上六十二．一六億元，比前一年成長十三％，勸募達成率達四○．一一％，為歷年次高，僅次於二○二一年創下的四十七．七％。

    案件、金額 刷新紀錄

    過去五年來，台灣勸募金額大幅成長近七成，從二○二○年的卅七億元，一路攀升至去年的六十二億元。

    衛福部社工司長蘇昭如分析，去年募款主要受到日本能登半島地震賑災影響，帶動大量捐款，而二○二一年之所以能衝上七十三．六九億元、達成率近五成，則與慈濟基金會募款購買新冠疫苗有關。

    資訊透明 更多人伸援手

    蘇昭如表示，去年除了日本能登半島賑災，申請勸募的團體數量也明顯增加，這些因素都帶動整體募款金額成長。勸募達成率的提升，內部觀察認為應與申請流程簡化、作業效率提升有關，這幾年民眾公益意識高漲，加上募款資訊更加公開透明，讓更多人願意伸出援手。

    根據「公益勸募條例」規定，衛福部在每年三月底前公布前一年度的完整勸募統計資料。蘇昭如強調，未來將持續優化勸募管理機制，讓資金運用透明，鼓勵社會大眾支持公益，讓愛心持續傳遞，幫助更多需要的人。

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