疫後瘋出國 旅行業年營收增31.4%

國人瘋出國，去年旅行社業者營收狂飆逾三成。圖為桃園機場海關前等待出國的旅客（記者吳亮儀攝）

2025/02/16 05:30

國內旅館營收慘掉逾一成 觀光餐飲業也被帶衰

〔記者吳亮儀／台北報導〕去年國人超愛出國旅遊，根據觀光學者統計，旅行社業者去年營收較前年暴增卅一．四％，高達四八五億五二六四萬餘元；但國內的旅館業營收則一口氣掉了十．七％，還帶衰觀光餐飲業營收跌三．二％，主要原因之一就是國內旅遊被詬病，國人寧願出國也不想被國旅當「盤子」。

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國人寧願出國也不想被國旅當「盤子」

前瞻觀光政策研究室由靜宜大學觀光系副教授黃正聰主持，昨天公布去年台灣上市櫃觀光產業營收數據，旅行社業者去年營收較前年暴增卅一．四％，高達四八五億五二六四萬餘元。

黃表示，印象中沒看過業者營收成長幅度這麼大，因航空業營收漲幅也達六％，且去年旅行社絕大多數的業務為出國團，很多旅客也自由行，顯示國人瘋出國的現象；此外，觀察去年出國人次還未超過疫情前，但旅行社業者營收創新高，主因是團費變貴、機票漲五成，故營收變高。

民航局也統計，去年台灣往返日韓、東南亞、中東、歐美的航班已逾二○一九年疫情前，其中又以美洲線增加廿七％最多，東南亞增長十四％次之。至於港澳與中國地區，配合兩岸政策與市場需求，航班僅恢復九十一％、五十一％，預估今年有機會恢復到疫情前的水準。

相較於出國旅遊的蓬勃光景，黃正聰發現，國旅非常慘淡，去年旅館業營收較前年衰退十．七％、與旅館業關係連動的觀光餐飲業營收衰退三．二％。黃正聰說，觀光餐飲業和旅館業同受影響，反而是一般餐飲業營收成長五．三％，且去年因地震及颱風頻繁，確實導致國際觀光客來台意願變低，今年應有很大成長空間。

「一日遊」超過7成 過夜住宿變少了

交通部觀光署長周永暉表示：「其實六都旅宿住房狀況並沒有往下跌！」去年因花東地震和頻繁颱風，對旅館業造成影響，但光就國旅狀況來看並不差，「主要是國人『一日遊』超過七成，因此住宿就少了」，若能讓民眾有二日遊意願，就能增加過夜住宿。

周永暉強調，今年將續推「台灣觀光一百亮點」、區域旅遊、特色旅遊等，例如泡溫泉並留下住宿等，更要招攬外國遊客，來增加國內住宿率。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，國內旅行社商品以出國為主，營收水漲船高，台灣的觀光逆差越來越嚴重、市場很傾斜，今年不只要加強國旅促銷，還有國際觀光客拚千萬旅客等目標也要更努力。

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