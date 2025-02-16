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    首頁　>　生活

    新北教局承辦員異動延宕 課輔師遲發薪

    2025/02/16 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市某國小的課後輔導班老師陳情，指控學校積欠去年十二月至今年一月的薪資，讓老師沒有薪水過年；市議員鄭宇恩批評說，教育局以承辦人員異動來解釋延宕發薪，呼籲檢討發薪程序，勿再損害教師權益。教育局表示，延遲付薪造成老師困擾與不便，對此深表歉意，已在十三日核定補助經費，未來會檢討、督導經費核定的流程。

    當事人輔導老師說，學校從去年十二月至今年一月已積欠兩個月的薪水，沒想到在公部門的教育機構也會遇到欠薪的問題，直到向鄭宇恩陳情後，教育局才趕緊核發薪水，暴露行政流程出問題。

    鄭宇恩表示，學校的課後輔導班經費來自於學生家長自費、中央對弱勢兒童補助等，自費差額才由教育局撥補，由於學校都等到所有經費到位後才核發薪資，導致延遲發薪，她要求教育局改善流程，應該先墊付、通函要求學校先給，她也發現幼兒園的延長照顧服務經費也來自中央，也有學校尚未拿到經費，要求教育局改善並向中央反映。

    教育局長張明文說，今年一月因教育局相關人員異動，加上適逢過年以致作業延宕，才發生撥款延遲的偶發狀況，已在十三日核定補助經費，問題已經解決。

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