（新北）秀朗橋北側區段徵收 6月完成開發

新北市秀朗橋北側區段徵收案，已完成公共設施及道路建設。（記者翁聿煌攝）

2025/02/16 05:30

工程進度85％ 先開放8米寬計畫道路 未來消防分隊將進駐

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區秀朗橋北側區段徵收工程正在進行，市府將原本位於河川區的低漥土地填平，並解除河川地的限建管制，已完成整地並建置道路、公園、污水排放系統等；市長侯友宜昨天到場視察，他表示，工程進度已達八十五％，預計今年六月完工，秀山消防分隊將進駐，縮短當地五至十分鐘的救災救護時效，也規劃三座公園及停車場等公共空間。

請繼續往下閱讀...

4.26公頃 有住宅、3公園、停車場

侯友宜說，秀朗橋北側區段徵收開發區跨越中和、永和兩區，面積四．二六公頃，位於捷運環狀線秀朗橋站旁邊，緊鄰新店、台北市景美一帶，民眾可經由捷運秀朗橋站銜接中和蘆洲線、松山新店線，也可經由計畫道路銜接新北環河快速道路，交通非常便捷。

他表示，這處開發案已延宕廿多年，市府克服困難，把這處低窪積水、環境雜亂且消防資源欠缺的區域，翻轉成價值連城的河岸景觀第一排建地，秀北區段徵收案除了住宅用地，透過區段徵收分配也設置三座公園、消防用地、停車場等，過去當地每逢救災救護任務要從周邊的消防分隊派遣，路程約耗費十五至二十分鐘，未來有秀山消防分隊進駐，讓該區救災反應時間縮短了五至十分鐘，保障民眾的生命財產安全。

河川線外移 低窪區填高變黃金建地

市府地政局長汪禮國指出，這塊土地早從二○○五年就規劃為都市計劃的住宅區，一直未能開發是因為在河川管制線內，所以無法興建房屋，如今的環河快速道路已經蓋好也有堤防，河水不會再漫淹，這些年經過地方與中央協調，把河川管制線往外移，這塊土地才能開發，目前工程進度約達八十五％，已先開放八米寬的計畫道路。

跨越中、永和 低衝擊開發示範區首例

汪禮國說，秀北區段徵收案原屬河川區低窪地，土地低於周邊道路約七公尺，開發前先作為停車場，為了有效使用土地資源並節約工程經費，協調經濟部水利署取得新店溪清淤土石方進行填土，同時考量極端氣候及強降雨，透過雨水貯集系統將降水匯集至地底下的雨水積磚貯留，可作為公園景觀用水，達到回收再利用並兼具防洪防災，是新北市首例低衝擊開發示範區。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法