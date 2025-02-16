花蓮燈會「天使之翼」 竟似淘寶貨

網友爆料，花蓮縣太平洋燈會的天使之翼造型燈，在淘寶上很容易可搜尋到一大堆類似產品。（翻攝網路）

2025/02/16 05:30

廠商10年得標案逾3億元 縣府︰都依法公開招標

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣政府斥資二千多萬元舉辦「太平洋燈會」，有民眾爆料，指燈會的裝置藝術「天使之翼」與淘寶網的商品相似度高；民進黨花蓮縣議員胡仁順也質疑說，同一家得標廠商「藝非特」，已連續十年取得「太平洋燈會」、「紅面鴨放暑假」活動標案，總金額超過三億元。對此，縣府表示，都依法公開招標，但是否為「淘寶貨」則不清楚。

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在花蓮得標15次 外縣市不到5次

今年「太平洋燈會」的主題是「百花齊放」，在花蓮東大門夜市旁的花蓮日出大道展出，今天週日閉幕，縣府宣傳「全國最美燈會在花蓮」，但現場的裝置燈「天使之翼」被爆料是「中國淘寶貨」；民眾批評說，縣府花了二千多萬元的燈會竟疑似為中國淘寶貨，在淘寶網以「天使翅膀造型燈」關鍵字搜尋就有一堆相似品，一組依不同規格從三千元到四、五萬元新台幣都有，「國內都沒有設計人才了嗎？」「縣府好意思說全台第一？」

燈會斥資2千萬 網上相似商品多

也有專業的民眾說，花蓮這組「天使之翼」高約二．六公尺，一組約新台幣九萬元，加上運輸、組裝測試等，成本價約十二萬元，再加上廠商給付員工薪資等，如果報價在廿萬元內才合理。

胡仁順質疑說，得標廠商「藝非特」從二○一五年起，連續取得太平洋燈會、紅面鴨活動標案，大平洋燈會得標八次、紅面鴨活動得標七次，「藝非特」近十年在花蓮縣府拿到的標案已超過三億元，但在外縣市公部門的得標紀錄卻不到五次，要求縣府檢討，不該讓同一活動由同一廠商連續多年得標。

縣府觀光處表示，大家應關注活動的整體效益，在價格之外，相關運費、維護管理及人力等成本，外界都沒看到，至於是否為「淘寶貨」則不清楚細節。

觀光處並說，「藝非特」公司是專做燈光設計的技術廠商，其他縣市的大活動得標業者也都找該公司做下包承攬，例如今年的台南市月津港燈會也是「藝非特」負責，台灣能做的廠商並不多，太平洋燈會、紅面鴨放暑假等活動都是公開招標，歡迎其他廠商投標，提供縣府有更多的選擇。

記者昨天透過臉書傳訊息詢問「藝非特」的回應，但到截稿前都沒有回覆。

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