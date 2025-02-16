家戶微電網 費用不到10萬元

中央大學電機工程學系教授陳正一與團隊研發「用戶側韌性強化之模組化聚落式微電網解決方案」，可在住家或學校安裝，並多系統互聯，緊急時避免斷電，用電尖峰也可啟動，減輕整體電網負荷。（記者吳柏軒攝）

2025/02/16 05:30

中央大學教授陳正一 獲未來科技獎肯定

〔記者吳柏軒／台北報導〕再生能源有季節性、供電不穩等問題，儲能與電網科技需配套跟上，中央大學電機工程學系教授陳正一團隊將目光投向微電網，開發模組化系統形成聚落，能在住家、辦公室、廠房安裝，停電或救災時能啟用，全台用電量尖峰或超載時，也可減輕電網負荷，安裝五KW電池拚壓在十萬元內，去年獲未來科技獎肯定。

日、澳、法 系統已落實

陳正一表示，過往電力系統多是集中式，但在天災或戰爭時易有中斷風險，如去年○四○三花蓮大地震後當地長時間斷電，微電網是在用戶端裝儲能系統，日本、澳洲、法國等皆落實，台灣則因法規問題開放較慢。

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遇緊急情況 用電可撐數天

陳正一說，團隊透過國科會補助，研究模組化聚落式的微電網系統，可在集合式住宅、學校、廠房、醫院安裝，並將多個微電網互聯，統一通訊與控制機組，採智慧化能源管理，導入AI幫忙再生能源、電網等用電量與發電量預測、動態調控，若緊急情況，可支撐單一模組或社區電力數小時到數天不等。

陳正一坦言，微電網系統尚待健全法規與消防安全機制，不過透過國內產業協助，未來拚開發的模組化微電網系統，在家戶端安裝五KW電池價格落在十萬元以下，民眾應可接受，但不包含發電系統；另在用電尖峰時，也可與台電簽約減電價來斷供，由微電網撐過電網危險期，提升台灣電力韌性，更設想未來藍圖由電動車藉此系統逆送電，達電力共享願景。

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