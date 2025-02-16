為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    家戶微電網 費用不到10萬元

    中央大學電機工程學系教授陳正一與團隊研發「用戶側韌性強化之模組化聚落式微電網解決方案」，可在住家或學校安裝，並多系統互聯，緊急時避免斷電，用電尖峰也可啟動，減輕整體電網負荷。（記者吳柏軒攝）

    中央大學電機工程學系教授陳正一與團隊研發「用戶側韌性強化之模組化聚落式微電網解決方案」，可在住家或學校安裝，並多系統互聯，緊急時避免斷電，用電尖峰也可啟動，減輕整體電網負荷。（記者吳柏軒攝）

    2025/02/16 05:30

    中央大學教授陳正一 獲未來科技獎肯定

    〔記者吳柏軒／台北報導〕再生能源有季節性、供電不穩等問題，儲能與電網科技需配套跟上，中央大學電機工程學系教授陳正一團隊將目光投向微電網，開發模組化系統形成聚落，能在住家、辦公室、廠房安裝，停電或救災時能啟用，全台用電量尖峰或超載時，也可減輕電網負荷，安裝五KW電池拚壓在十萬元內，去年獲未來科技獎肯定。

    日、澳、法 系統已落實

    陳正一表示，過往電力系統多是集中式，但在天災或戰爭時易有中斷風險，如去年○四○三花蓮大地震後當地長時間斷電，微電網是在用戶端裝儲能系統，日本、澳洲、法國等皆落實，台灣則因法規問題開放較慢。

    遇緊急情況 用電可撐數天

    陳正一說，團隊透過國科會補助，研究模組化聚落式的微電網系統，可在集合式住宅、學校、廠房、醫院安裝，並將多個微電網互聯，統一通訊與控制機組，採智慧化能源管理，導入AI幫忙再生能源、電網等用電量與發電量預測、動態調控，若緊急情況，可支撐單一模組或社區電力數小時到數天不等。

    陳正一坦言，微電網系統尚待健全法規與消防安全機制，不過透過國內產業協助，未來拚開發的模組化微電網系統，在家戶端安裝五KW電池價格落在十萬元以下，民眾應可接受，但不包含發電系統；另在用電尖峰時，也可與台電簽約減電價來斷供，由微電網撐過電網危險期，提升台灣電力韌性，更設想未來藍圖由電動車藉此系統逆送電，達電力共享願景。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播