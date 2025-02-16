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    固態儲氫 台大團隊善用鎂合金+奈米觸媒

    台大團隊研究固態儲氫技術，圖為非貴金屬奈米觸媒。（謝宗霖提供）

    台大團隊研究固態儲氫技術，圖為非貴金屬奈米觸媒。（謝宗霖提供）

    2025/02/16 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕氫能運儲方式多為高壓氣瓶或超低溫液態，恐有外洩風險，固態儲氫需求應運而生。台大材料科學與工程學系教授謝宗霖與團隊，用鎂合金加上非貴金屬奈米觸媒來儲氫，並以霧化噴粉來快速量產，儲氫量經五百次循環仍可維持八成效能，適合以年為單位，長期儲放在偏鄉或軍事地點，需要時再加溫放氫注入燃料電池使用。

    經五百次循環仍可維持八成效能

    謝宗霖表示，高壓氣態或液態儲氫各有優缺點，但若要長期儲氫，則須發展「儲氫合金」等前瞻材料。用鎂金屬抓住氫原子，讓其變成氫化物，就可達到室溫儲氫，等到要使用時，再加熱到二、三百度釋放氫氣。

    團隊開發適合的鎂合金成分，加上非貴金屬的奈米觸媒，讓此固態儲放氫材料的效率更高，同時以霧化噴粉技術降低量產成本，其儲氫量可達六％到六．五％，並經五百次吸放氫循環後，仍維持八成效能。

    謝宗霖說，團隊與金屬工業研究發展中心合作，以高速噴嘴將儲氫鎂合金噴粉大量生產，相較高塑變研磨方式快四到六倍時間；而固態儲氫合金適合放在交通不便的偏鄉或重要的軍事基地，以室溫儲存長達數年，免去維持液態氫負二五三度的耗能，或高壓氣瓶的外洩風險，固態儲氫可必要時再加熱合金釋放氫氣，工業工廠也可善用廢熱，以固態技術儲放氫能。

    謝宗霖及團隊也設計出多元金屬有機骨架，透過磷化、硫化或碳化反應進行電催性質優化，可當作水電解反應中的電極材料，既耐鹼又便宜，進而降低鹼性膜水電解產氫成本。

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