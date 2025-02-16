為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    海水產氫 中央大學克服腐蝕關卡 立里程碑

    中央大學王冠文（前排右4）、洪緯璿（前右3）與聯合大學江姿萱（前左3）3名材料學者共組團隊，開發通用水電解產氫反應器，要讓酸水、鹼水乃至海水都能使用，未來也將投入氨水產氫，幫助整體氫能減碳目標。（王冠文提供）

    中央大學王冠文（前排右4）、洪緯璿（前右3）與聯合大學江姿萱（前左3）3名材料學者共組團隊，開發通用水電解產氫反應器，要讓酸水、鹼水乃至海水都能使用，未來也將投入氨水產氫，幫助整體氫能減碳目標。（王冠文提供）

    2025/02/16 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕水電解產氫技術號稱乾淨能源，但所需原料多為「純水」，對部分水資源珍貴的區域來說，較難實現；材料學者王冠文、洪緯璿與江姿萱共同合作，探究通用的電解產氫反應器，找出能在酸性或鹼性水，乃至更複雜的海水都可使用的完整技術，未來也將投入氨水產氫領域，幫助氫能減碳目標。

    中央大學工學院副院長暨材料所教授王冠文說：「不管放什麼，最終目標就是把氫拿出來！」團隊探究完整的電解水產氫解決方案，開發的反應器能針對不同情境，透過觸媒以及薄膜，讓無論是酸性水、鹼性水或海水、氨水等，都能直接拿來電解產氫。

    此外，有些內陸國家水資源缺乏或水質鹽化，海水氯離子也存在會腐蝕電解反應器等問題，中央大學材料所教授洪緯璿指出，已研究出台灣特有的高熵觸媒材料，有別其他商用材料在海水中不到一小時就出現腐蝕問題，該特有觸媒有上千小時穩定度，攻克直接用海水電解產氫的關卡，取得技術里程碑。

    聯合大學開發隔離膜 傳導效能佳

    聯合大學能源工程系教授兼研發長江姿萱表示，海水產氫還須解決塑膠微粒、汙染物跟重金屬等，拿真實海水實驗，自己開發的隔離膜也發揮作用，在同樣測試環境下，電解時的離子傳導比商用還要好，整體效能略低二到三％，已將薄膜材料擴展到一百平方公分大小。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播