海水產氫 中央大學克服腐蝕關卡 立里程碑

中央大學王冠文（前排右4）、洪緯璿（前右3）與聯合大學江姿萱（前左3）3名材料學者共組團隊，開發通用水電解產氫反應器，要讓酸水、鹼水乃至海水都能使用，未來也將投入氨水產氫，幫助整體氫能減碳目標。（王冠文提供）

2025/02/16 05:30

〔記者吳柏軒／台北報導〕水電解產氫技術號稱乾淨能源，但所需原料多為「純水」，對部分水資源珍貴的區域來說，較難實現；材料學者王冠文、洪緯璿與江姿萱共同合作，探究通用的電解產氫反應器，找出能在酸性或鹼性水，乃至更複雜的海水都可使用的完整技術，未來也將投入氨水產氫領域，幫助氫能減碳目標。

中央大學工學院副院長暨材料所教授王冠文說：「不管放什麼，最終目標就是把氫拿出來！」團隊探究完整的電解水產氫解決方案，開發的反應器能針對不同情境，透過觸媒以及薄膜，讓無論是酸性水、鹼性水或海水、氨水等，都能直接拿來電解產氫。

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此外，有些內陸國家水資源缺乏或水質鹽化，海水氯離子也存在會腐蝕電解反應器等問題，中央大學材料所教授洪緯璿指出，已研究出台灣特有的高熵觸媒材料，有別其他商用材料在海水中不到一小時就出現腐蝕問題，該特有觸媒有上千小時穩定度，攻克直接用海水電解產氫的關卡，取得技術里程碑。

聯合大學開發隔離膜 傳導效能佳

聯合大學能源工程系教授兼研發長江姿萱表示，海水產氫還須解決塑膠微粒、汙染物跟重金屬等，拿真實海水實驗，自己開發的隔離膜也發揮作用，在同樣測試環境下，電解時的離子傳導比商用還要好，整體效能略低二到三％，已將薄膜材料擴展到一百平方公分大小。

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