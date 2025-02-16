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    次世代電解製氫 我掌握最新技術

    中央大學能源工程研究所教授曾重仁（右2）與團隊合作，開發次世代電解氫技術「P-SOEL」，製出性能穩定的電解水產氫器，達國際水準且過程幾乎零碳排。（記者吳柏軒攝）

    中央大學能源工程研究所教授曾重仁（右2）與團隊合作，開發次世代電解氫技術「P-SOEL」，製出性能穩定的電解水產氫器，達國際水準且過程幾乎零碳排。（記者吳柏軒攝）

    2025/02/16 05:30

    〔記者吳柏軒／台北報導〕用電解水產氫給工業、車輛應用，或需要時再拿來發電，為全球碳中和目標的重要技術，其中，「質子傳輸型固態氧化物電解器（P-SOEL）」有著高效產氫與成本縮減潛力，是次世代製氫技術，可望成未來主流；中央大學能源工程研究所教授曾重仁團隊投入P-SOEL科研、製出性能穩定的電解水產氫器，達國際水準且過程幾乎零碳排，將邁向商用。

    找出最適合P-SOEL系統的材料

    曾重仁表示，目前各類水電解技術中，SOEL技術轉換效率最高，國際目前主流為氧離子傳導的O-SOEL為核心，但其操作溫度高達八百度，團隊從事固態氧化物技術十二年，近年投入P-SOEL開發，工作溫度降至五、六百度，可降低周邊元件材料成本，從昂貴的陶瓷改為便宜的不鏽鋼，為次世代電解製氫技術，具發展前景。

    曾重仁說，團隊包含中大、北科大、元智、逢甲等各校學者，持續找出最適合P-SOEL系統的材料，並已完成廿五平方公分的平板型半電池開發，也建置該技術的燃料電池系統，未來可將電池成堆放大，並結合工業製程。

    可將電池成堆放大 邁向商用製程

    系統設計方面，下一期擬放大系統到百kW級系統，並精進能耗讓轉換率大於七成，邁向商用，並持續與德國、馬來西亞及波蘭等合作，推動全球氫能科研技術進步與應用。

    次世代電解氫技術P-SOEL，已完成25平方公分平板型半電池開發。（曾重仁提供）

    次世代電解氫技術P-SOEL，已完成25平方公分平板型半電池開發。（曾重仁提供）

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