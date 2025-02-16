氫能發電 淨零碳排新選項

中央大學能源工程研究所教授曾重仁團隊，開發次世代電解氫技術「P-SOEL」，製出性能穩定的電解水產氫器，達國際水準且過程幾乎零碳排。（曾重仁提供）

2025/02/16 05:30

標檢局已制定30多件氫能標準 廠商可跟上

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣二○五○年要達到淨零碳排目標，除了積極發展綠電，國科會也評估未來需進口國外綠電轉化的氫能或氨能，因此積極布局氫能科研，包含綠氫生產、氫能儲存與應用等，同時為確保供電平衡穩定，也補助開發前瞻儲能與電網系統；學者則籲政府應制定法規標準、補貼差價、加強溝通等，才能普惠全民。

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前瞻儲能 國科會徵求多項技術

國科會工程處處長洪樂文表示，國科會於一一二年啟動前瞻科技開發與實踐規劃研究計畫，第一期執行至今年六月，第二期預計七月啟動，藉此布局氫能科技研發，發展綠氫生產、氫能儲存、及氫能應用等各類技術，以及因應台灣未來將導入高佔比再生能源，需確保供電平衡及提升電網系統穩定性，投入儲能與電網系統前瞻性科技開發。

在氫能科技方面，徵求技術包含：質子交換膜電解水觸媒、電解海水產氫關鍵材料、鹼性膜電解產氫、P2X高值化產氫技術、固態氧化物電解電池、氫輸儲之儲氫材料以及氫應用之固態氧化物燃料電池、鍋爐混氫。

儲能與電網系統整合科技與落實應用方面，徵求重點包括：虛擬電廠（VPP）、配電等級淨零微電網等項目的技術研發與測試。

台灣氫能與燃料電池學會前理事長曾重仁指出，據國發會估算，二○五○年台灣綠電只占六到七成，缺口需靠進口零碳能源，氫能是很好選項。其實約一九九八年台灣學界就有人投入氫能開發，但政府早期支持力道不強，國外歐美、日、韓等較早投入，台灣氫能落後這些國家，如今政府已較重視氫能發展政策，經濟部標準檢驗局也成立氫能與燃料電池分組，近兩年協助制定台灣氫能標準約卅多件，基礎建設跟法規一定要國家帶頭做，廠商才會跟上。

氫能進口難在運輸 價格需補助

氫能進口主要困難點在運輸，方便運輸的液態氫須維持零下二五三度，台灣淨零策略與永續發展協會理事長洪緯璿認為，可把氫變成氨（液態氨約維持零下卅、五十度即可），國科會大南方新矽谷計劃要執行綠氨轉氫，然而氨應被定義為燃料而非化學品，才可更快發展；至於氫能要普及，價格須下降，目前低碳氫氨仍偏貴，建議比照綠電補助，轉動市場。

洪緯璿也直言，民眾溝通需要加強，國內工業使用氫能已久，按照SOP操作皆安全，如今儲能技術提升，且台灣已有成熟的全球液氨供應鏈體系及完整操作系統，有利解決低碳燃料運輸問題。

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