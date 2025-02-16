彰市、和美 同天踩街拚場

彰化縣和美鎮踩街活動，重現早年鬧區拚場的風華。（和美鎮公所提供）

2025/02/16 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕隔空拚場！彰化市舊城區與和美鎮鬧區，昨天晚間同時舉辦踩街活動，吸引上千民眾到場圍觀。彰化市長林世賢則是變裝韓國「魷魚遊戲」劇中人物「部隊長」，和美鎮今年踩街創新模式，五十二支隊伍各自從五座宮廟出發踩街，再集合在街長宿舍路口，讓和美人大喊「好久沒這麼熱鬧了」。

林世賢表示，今年踩街國際嘉年華，共有三十七隊報名踩街競賽，獎項有廿五名，獎金最高五萬元，重賞之下必有勇夫，各隊創意都非常吸睛。因此，他今年也特別變裝，他扮演「魷魚遊戲」劇中的「部隊長」，也有人扮演劇中靈魂人物「英熙」，成為全場的焦點。今年也有來自日本友好城市的日本友人也全程參與踩街，展現台日友好的滿滿誠意。

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和美鎮長林庚壬表示，為了重現和美昔日元宵拚場風華，今年踩街也同步辦理競賽，參賽隊伍分別從五座宮廟出發，再集合到和美市中心的街長宿舍路口，並設有四個表演站，整個氣氛嗨翻天。

林庚壬指出，他小時候和美鎮元宵節非常熱鬧，市區分成南堡與北堡，各自都會準備大陣仗的藝陣演出，最大的出資者都是當地紡織大廠，雙方仙拚仙，拚場氣味濃厚。

彰化市今年踩街嘉年華，出現許多創意的隊伍。（記者劉曉欣攝）

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