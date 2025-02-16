奧萬大賞櫻 音樂會門票10元吸客

東勢林場櫻花盛開，是台中賞櫻秘境。 （記者張軒哲攝）

2025/02/16 05:30

〔記者陳鳳麗、張軒哲／綜合報導〕奧萬大國家森林遊樂區栽植上千株櫻花樹，本週緋寒櫻大爆發，林保署南投分署為吸引遊客入園賞櫻，昨、今日舉辦「春櫻傳情音樂會」，祭出門票十元優惠價，並提供野餐墊讓遊客借用，昨日艷陽高照，遊客入園大讚櫻花美、氣氛佳。

昨日是近日來天氣最好、氣溫最高的一天，奧萬大國家森林遊樂區陽光耀眼，目前盛開的緋寒櫻在陽光的照射下更加艷麗，林保署南投分署把握昨、今日的週休假日，安排櫻花樹下音樂會，而工作人員為了營造浪漫氣氛，還利用櫻花落英排成愛心圖樣，讓遊客一起聽音樂、野餐。

請繼續往下閱讀...

林保署南投分署指出，兩天的音樂會從上午十時三十分持續到下午三時，各安排薩克斯風、長笛、口琴等演奏團體現場演出，另園區規劃適合親子共同參與的森林種子飾品手作DIY，讓大人和小朋友運用森林素材，如種子、落葉或樹枝等，全家一起動手製作充滿自然意趣的飾品。

東勢、泰安櫻花綻放 遊客走春

另外，台中市高山地區櫻花因寒流影響延後開花，但平地著名賞櫻勝地后里泰安櫻花與東勢林場櫻花陸續綻放，東勢林場已全面盛開，泰安櫻花也有近五成開，十五日回暖，台中天氣晴朗，吸引遊客走春賞花，場面熱鬧。

奧萬大昨、今兩天都有櫻花樹下音樂會，遊客可借野餐墊在樹下賞櫻聽音樂。 （林保署南投分署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法