《新光三越氣爆緊急啟動》林靜儀籲立院 支持衛福部醫療預算

衛福部次長林靜儀表示，拜託立委支持衛福部提出來的醫療韌性、外傷科訓練、心理健康等相關預算。（記者蔡淑媛攝）

2025/02/16 05:30

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中新光三越百貨十三日發生氣爆釀四死三十六傷，衛福部第一時間聯繫中市衛生局啟動大量傷患機制，並通知轄下急救責任醫院進入應變狀態，總統賴清德昨到台中探視關心傷者，陪同的衛福部次長林靜儀被問及衛福部被立法院刪除或凍結預算時表示，拜託立委還有機會的話，可以支持衛福部提出來的醫療韌性、外傷科訓練、心理健康等相關預算。

強調醫療靭性的重要

林靜儀表示，不論是八仙塵爆，還是台灣常遇到的地震、風災，這次新光三越氣爆案發生後，立刻啟動緊急機制，醫院同時區域聯絡，傷者送到不同院所，避免壅塞，她強調醫療靭性的重要。

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針對立法院大幅刪減或凍結衛福部預算，林靜儀說，在強化國家醫療韌性的經費、專業單位出國交流參訪、其他國家對政策、法規的討論，或衛福部醫療相關宣導業務、心理健康業務及宣導，衛福部在制定計畫時很謹慎，拜託立委還有機會的話，可以繼續支持衛福部提出來的醫療韌性、專業、外傷科訓練、心理健康、國際合作的相關預算。（相關新聞刊A8）

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