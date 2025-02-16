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    中市國小資優生鑑定報名 網頁頻出包

    中市國小資優學生鑑定網頁一度未加密，被家長質疑有資安疑慮。（擷取自網站）

    中市國小資優學生鑑定網頁一度未加密，被家長質疑有資安疑慮。（擷取自網站）

    2025/02/16 05:30

    首日超載當機 一度未加密 教育局︰廠商已緊急檢測維修

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市正進行國小一般智能資優學生鑑定報名，但近日電腦報名系統卻頻頻出包，先是首日報名系統超載當機。十五日又有家長抱怨報名網頁系統非加密網站，恐有資訊安全疑慮。台中市府教育局表示，廠商於這幾日均進行緊急檢測及維修，以維持系統穩定性。

    12日起開放 已3200人報名

    為培養資賦優異學生觀察、思考、推理、創造及自我表達能力，並啟發研究興趣，各縣市教育局每年皆會舉辦資優生鑑定，台中市近兩年都有六千多名學生報名。台中市國小資優學生鑑定於二月十二日起，開放二年級升三年級與四年級升五年級具鑑定初選報名資格，學業成績排名全年級前二十％學生及其家長至線上報名系統進行報名，開放報名至二月十九日截止，目前已有約三千二百人報名。

    台中市教育局指出，初選報名後，進行團體智力測驗、國語跟數學三科測驗。複選則是考個別智力測驗，若具備資優生資格，國小階段可以接受資優教育。

    家長不滿投訴 議員要求盡快處理

    近日有海線某國小學生家長向市議員楊典忠投訴，抱怨因廠商系統設計問題，致報名首日系統無法順利運作。楊典忠表示，家長望子成龍、望女成鳳，不少家長期待孩子可以通過資優生鑑定，贏在起跑點上，已要求教育局要盡快處理，避免影響家長的權益。

    教局︰已請廠商改進且完成加密

    台中市府教育局指出，因報名第一天，家長同時湧入報名系統，造成報名系統超載了。惟在修復過程中導致網站顯示未安全連線，教育局已經督請廠商改進且完成加密，務使報名過程中資料於加密之狀態下傳輸，且務必全力保護學生和家長填報資料之隱私及安全性。另外，有關廠商系統設計問題之相關情事，教育局將依契約向廠商求償。

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