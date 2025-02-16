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    首頁　>　生活

    「基隆絕沛」將送件 藍反制罷免綠議員

    2025/02/16 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕民間團體在臉書粉絲團「基隆絕沛」發動罷免國民黨立委林沛祥，該粉絲團表示，罷免提議書已加速檢查分類造冊，總數已近門檻，將在本週送件，呼籲民眾儘速交件。國民黨基隆市黨部為反制罷免林沛祥，成立「反制罷免小組」，週一將說明罷免哪些綠營議員。

    「基隆絕沛」昨在臉書呼籲民眾儘快交件，也感謝各地的基隆人郵寄罷免提議書，包括住在蘭嶼、旅居歐洲、日本的基隆人，守護台灣的心超級感動。連署提議書已加速檢查分類造冊，檢查提議書仍有錯誤需聯繫重寫，總數在門檻邊緣浮動，將儘速完成造成造冊到中央選舉委員會送件。

    下架林沛祥 民團加速分類造冊

    「基隆絕沛」臉書指出，本週送件後，第一階段提議書仍持續收件，選務單位若有剔除部分不合格提議書，才有足夠安全額度的合格提議書補件。

    目前除了仁三路固定連署站，民進黨市議員鄭文婷、施偉政和張之豪的服務處，也協助收件，或是郵寄的方式。

    國民黨基隆市黨部日前成立「反制罷免小組」，市黨部主委吳國勝擔任召集人，要在各地成立後援會，集結反罷免林沛祥力量，要罷免民進黨議員作為反制，十七日將說明罷免哪些議員及罷免理由。

    民進黨︰挑起市府與議會爭端

    民進黨基隆市黨部主委林明智則表示，民進黨議員合理監督預算與市政，未曾推動有爭議法案，或是刪減重要建設預算，國民黨此舉是挑起市政府與市議會的爭端，必要時民進黨市黨部也會祭出反制措施。

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