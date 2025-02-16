棒球經典賽資格賽票根 可換300元折抵券

2025/02/16 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕WBC世界球經典賽資格賽即將於廿一日至廿三日、廿五日在台北大巨蛋開打，台北市政府延續去年十二強賽事熱潮，辦理「大巨蛋Home Run遊台北」活動，廿日起開放持經典賽資格賽門票票根的民眾，在台北通APP登錄領取限量的商圈及夜市折抵券，價值共三百元，限量四千份，可於三月廿日前在北市各大商圈、夜市超過五百家特約店攤使用。

台北市商業處表示，廿日起至三月二日，民眾持經典賽資格賽門票票根可在台北通APP首頁點選參加活動，登錄票券編號並上傳票券照片，即可獲得兩張「一○○元商圈券」及一張「一○○元夜市券」，限量四千份，可於廿日至三月廿日間，在北市東區、西門、迪化、天母、永康、中山、士林後站、八德等商圈，以及士林、公館、寧夏、臨江、饒河、南機場、景美等夜市，共五百家以上特約店攤，不限金額消費折抵。

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商業處指出，堪稱最優惠的大巨蛋球賽配套活動，不用門檻登錄直接送，買好球賽門票的民眾，可直接透過台北通首頁活動Banner登錄票券，登錄後一天內完成派券；三百元折抵券送完也可繼續登錄門票，可抽人氣球員簽名球、「與中華隊一起前進小組賽」雙人來回機票。

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