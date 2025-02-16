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    里長怨異味 八里污水廠︰「電子鼻」無異常

    八里污水處理廠，每天二十四小時分三班派員手持「電子鼻」設備，在廠區周邊巡檢偵測。（八里污水廠提供）

    八里污水處理廠，每天二十四小時分三班派員手持「電子鼻」設備，在廠區周邊巡檢偵測。（八里污水廠提供）

    2025/02/16 05:30

    〔記者何玉華／台北報導〕由台北市代操作的新北八里污水處理廠，被指設備老舊，時常飄散異味，廠方昨天表示，今年辦理第五期設備更新工程，設備妥善率及異味防治有顯著成效，且自二○二三年起，每天廿四小時分三班派員持「電子鼻」設備巡檢偵測廠區周邊，顯示皆無異常，已無飄散惡臭情形。

    新北市政府十四日辦理八里區區政座談會，有里長在會中表示，八里污水處理廠設備老舊，時常飄散異味，影響周遭居民的居住品質。

    八里污水處理廠長陳長佑昨天表示，設備妥善率已提升至九十五％以上，排放水質均符合國家環保標準，且自二○二三年起，每天廿四小時分三班派員手持電子鼻設備，在廠區周邊巡檢偵測，結果皆無異常，實已無飄散惡臭情形。

    陳長佑表示，北市府自八里廠於一九九八年七月一日通水啟用後，代管迄今，部分設備使用超過廿年，陸續分期辦理更新工程，二○二三年完成第四期，今年進入第五期更新工程，設備妥善率及異味防治皆有顯著成效。農曆年節在廠區種植六十五株九重葛加強綠美化，後續會加強與當地里長與社區溝通，讓民眾了解廠方近年努力與改善的成果。

    此外，二○二二年新設完成污泥乾燥系統，污泥含水率由八○％降至卅％以下，避免暫置場內產生異味的風險，且各處理單元設置除臭設備，加裝廿四小時定時自動噴灑的生物除臭系統，今年進一步設置密閉式篩渣暫置場所，有效防範異味逸散。

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