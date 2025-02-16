徐巧芯轟同框罷團 許淑華嗆看圖說故事

議員許淑華表示，週六例行在中崙慈賢宮擺攤提供諮詢服務，剛好罷免徐巧芯的公民團體在附近擺攤。 （擷取自許淑華臉書）

2025/02/16 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕面臨公民團體罷免的國民黨立委徐巧芯，昨在臉書貼出一張當年立委競選對手、民進黨議員許淑華，與穿著罷免團體背心民眾的同框照片，宣稱戳破綠營謊言，罷免就是民進黨披著公民團體的皮；隨即被許淑華在臉書打臉反擊，許淑華說，週六例行市政、法律行動服務處，遇到在鄰近擺攤連署的罷團索取礦泉水，她送水就被看圖說故事，反問徐巧芯「到底是有多害怕？」有時間發臉書罵她，不如跟她一樣到市場擺攤為民服務。

許︰例行諮詢服務 罷團剛好在附近

「剷除黑芯」發言人陳先生表示，事先不知道擺攤連署的地點附近，剛好有許淑華的市政服務台，「一切都是剛好、巧合」；並指徐巧芯一直都是喜歡看圖說故事、連連看。

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徐巧芯昨在臉書張貼一張許淑華與穿著罷免團體背心民眾的同框照片，指民眾來函戳破綠營謊言，指罷免就是民進黨披著公民團體的皮，先前說是「公民團體」，現在不演了，許淑華開始在連署攤招呼支持者到現場連署。

不過，許淑華隨即也在臉書反擊，直接張貼徐巧芯的臉書截圖，以及多張她行動服務的照片反諷表示，徐巧芯看到這麼多人寫連署書要罷免很緊張吧？「是不是急了？」昨天例行性在週六上午十點至十二點在中崙慈賢宮擺攤提供市民市政、法律的諮詢服務，剛好罷免徐巧芯的公民團體在附近擺攤連署，罷團過來索取一些礦泉水，她基於禮貌，親自與同仁送水過去加油打氣。

許淑華說，徐巧芯看圖說故事，「到底是有多害怕？急得行事風格就像個狗仔一樣！」許淑華強調，罷免的連署書多寡，不是她可以決定的，是徐巧芯有多討人厭，就會有多少人想罷免；徐巧芯有空在臉書發文罵她，不如跟她一樣到市場擺攤為民服務。

徐︰揭穿罷團僅是公民團體謊言

徐巧芯不甘示弱，原文下再更新反批「以為民眾都是瞎子嗎？」強調她揭穿民進黨說罷免團體只是「公民團體」的謊言，跟急不急有什麼關係，「單純覺得這種人很作」。

議員許淑華表示，週六例行在中崙慈賢宮擺攤提供諮詢服務，剛好罷免徐巧芯的公民團體在附近擺攤。 （擷取自許淑華臉書）

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