北市議員選舉布局 藍綠新人爭出頭

台北市議員人數現況

2025/02/16 05:30

多人涉案或當選立委 原61席少7席 國民黨︰罷綠、反罷藍表現評比人選

〔記者甘孟霖／台北報導〕二○二六台北市議員選舉提前開跑！目前有國民黨應曉薇、陳重文、民進黨陳怡君等議員涉案，二○二四年多位議員轉任立委，藍、綠都有不少新人躍躍欲試，國民黨市黨部主委黃呂錦茹表示，約有廿多位新人可能投入選舉，將以參與罷綠、反罷藍表現評比；民進黨市黨部主委張茂楠也說，除了較穩定的士林北投選區外，其餘選區都有新人表態，會以地方經營與選民認同為考量；民眾黨市黨部主委張志豪表示，目前維持一區推一人參選，拚全壘打穩固基本盤。

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民進黨︰過半30席為目標

第一選區陳重文涉台智光案一審判決有罪，正上訴中，尚未被國民黨停權；無黨籍陳政忠入監服刑遭解職；第五選區應曉薇涉京華城容積率弊案遭羈押中，已被國民黨停權；第四選區陳怡君涉詐領助理費遭調查，日前遭押時強調自己一定是清白，十三日被裁定交保。另，國民黨王鴻薇、徐巧芯、李彥秀，民進黨王世堅、吳沛憶當選立委；第三選區民進黨許家蓓去年癌逝，原六十一席議員，少了七席，現況為五十四席。

黃呂錦茹表示，目前各區都有新人陸續表態想參選，加上潛在人選約有廿多位，競爭頗為激烈，目前也有些人投入罷免綠委以及反罷免藍委行動，相關活動的表現以及在選區上經營，都會納入後續評比標準。

黃呂錦茹表示，士林北投選區本屆只有四位國民黨籍議員，黨內評估藍營支持者有增多趨勢，可能在現任議員之外，多提一至二人參選，而陳重文因案件尚未定讞，未被排除在外；內湖南港選區預計增加一至二人；藍營鐵票倉大安文山區，地方上樂觀認為藍營能夠再增一席達九席，不過黨部還在評估。

民眾黨︰一區推一人參選

張茂楠說，二○二六要以議會過半三十席為目標，未來不排除與其他政黨如社會民主黨等合作，但他強調，是選後尋求合作擴大綠營版圖，在選舉時仍是兄弟爬山各自努力，民進黨不會因讓賢放棄提名。

他說，現已有許多新人表態想選，會先觀察新人在地方經營以及選民認同感做評估。除士林北投選區外，其餘五個選區都有人躍躍欲試，目前約有十來人，黨部希望起碼維持本屆提名人數，是否增加要再評估。後續大罷免二階段開始，會有越來越多想要展現實力的人出來運作，是很好的練兵機會，黨部靜觀其變，交由選民決定。

張志豪表示，民眾黨六選區都會提名，如超過一人表態就辦初選；至於是否會有跨黨派合作，要待新任主席黃國昌與跟黨內討論後才會比較有方向。

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