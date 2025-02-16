民雄農會代表選舉 當權派掌握過半

嘉義縣農會選舉民雄鄉最為激烈，最後現任總幹事陳加茂掌握過半會員代表席次。（記者王善嬿攝）

2025/02/16 05:30

〔記者王善嬿、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣農會與十七個鄉鎮市區農會昨進行第廿屆會員代表、農事小組長選舉投票，其中激戰區民雄鄉農會，現任總幹事陳加茂面臨由現任民雄鄉代會主席涂文生操盤的在野陣營挑戰，選舉結果，會員代表應選四十五席，陳加茂掌握廿六席，獲絕對過半優勢，三月四日將開會員代表大會改選理監事，預期陳加茂可順利獲遴聘連任。

16個農會總幹事候聘 都僅現任登記

昨天選舉投票時間自上午九點至下午三點止，十七個鄉鎮市區農會共計選出七三○席會員代表、三二七席農事小組長；下屆總幹事登記候聘情形，除了義竹鄉農會，由現任總幹事翁乃馨與同家族的翁育彬兩人登記候聘，其他農會均僅現任總幹事一人登記。

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激戰區民雄鄉農會，原為陳加茂及涂文生之子涂榮城兩人登記候聘下屆總幹事，涂榮城因資格審查未通過，提前落馬，涂陣營拚代表席次取得過半優勢進而掌控理事會，卡陳加茂遴聘案。

昨天選舉結果，會員代表應選四十五席，陳加茂掌握廿六席，涂陣營僅掌握十九席，陳加茂獲絕對過半優勢，接下來的九席理事選舉，可望掌握過半的五席，預期陳加茂可順利獲遴聘連任。

嘉市農會 只有現任黃騰輝登記候聘

嘉義市農會方面，第十二屆總幹事僅現任黃騰輝登記候聘，預期可順利獲遴聘連任。昨會員代表、農事小組長選舉過程順利，應選會員代表六十四名、農事小組長廿八名，會員代表除了荖藤里非同額競選，農事小組長除了荖藤里及後湖里非同額選舉外，其他均同額選舉。

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