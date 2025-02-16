為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    公費流感疫苗 嘉縣、市20日起開打

    嘉市衛生局長廖育瑋呼籲，「左流右新、健康安心」左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，一次完成兩種疫苗接種。（資料照，記者丁偉杰攝）

    嘉市衛生局長廖育瑋呼籲，「左流右新、健康安心」左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，一次完成兩種疫苗接種。（資料照，記者丁偉杰攝）

    2025/02/16 05:30

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕藝人大Ｓ因流感併發肺炎病逝，掀起國人搶打流感疫苗熱潮。衛生福利部增購十萬劑公費流感疫苗，提供給十一類原計畫第一階段實施對象公費接種，嘉義市獲配一五一○劑，將自廿日起於東區體育館及東、西區衛生所接續開打。嘉縣獲配二○四○劑分至各鄉鎮市衛生所或合約醫療院所，也將自廿日起開打。

    嘉市獲配1510劑 嘉縣2040劑

    市府衛生局表示，為方便民眾接種疫苗，將於廿日、廿一日下午二至六時、廿二日上午九至下午一時在東區體育館開設流感及新冠JN.1疫苗接種站，此三場社區接種站採預約制，即日起開放線上預約。

    廿日、廿一日場次預約網址：（https://www.ymhospital.com.tw/nym/ym_influ/）；廿二日場次預約網址：（https://flw.stm.org.tw/reg/VaccReg?ckcode=PEO9999）。

    同時，嘉市東、西區衛生所將於廿三日上午九至十二時加開假日門診，及廿四日上午八點半至十一點半開設門診提供流感及新冠JN.1疫苗接種服務。

    嘉縣衛生局長趙紋華表示，這波流感來勢洶洶，呼籲符合注射疫苗資格者，儘可能就近到各衞生所或合約醫療院所注射疫苗。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播