公費流感疫苗 嘉縣、市20日起開打

嘉市衛生局長廖育瑋呼籲，「左流右新、健康安心」左手接種流感疫苗，右手接種新冠疫苗，一次完成兩種疫苗接種。（資料照，記者丁偉杰攝）

2025/02/16 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕藝人大Ｓ因流感併發肺炎病逝，掀起國人搶打流感疫苗熱潮。衛生福利部增購十萬劑公費流感疫苗，提供給十一類原計畫第一階段實施對象公費接種，嘉義市獲配一五一○劑，將自廿日起於東區體育館及東、西區衛生所接續開打。嘉縣獲配二○四○劑分至各鄉鎮市衛生所或合約醫療院所，也將自廿日起開打。

嘉市獲配1510劑 嘉縣2040劑

市府衛生局表示，為方便民眾接種疫苗，將於廿日、廿一日下午二至六時、廿二日上午九至下午一時在東區體育館開設流感及新冠JN.1疫苗接種站，此三場社區接種站採預約制，即日起開放線上預約。

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廿日、廿一日場次預約網址：（https://www.ymhospital.com.tw/nym/ym_influ/）；廿二日場次預約網址：（https://flw.stm.org.tw/reg/VaccReg?ckcode=PEO9999）。

同時，嘉市東、西區衛生所將於廿三日上午九至十二時加開假日門診，及廿四日上午八點半至十一點半開設門診提供流感及新冠JN.1疫苗接種服務。

嘉縣衛生局長趙紋華表示，這波流感來勢洶洶，呼籲符合注射疫苗資格者，儘可能就近到各衞生所或合約醫療院所注射疫苗。

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