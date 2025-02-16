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    8旬夫妻種玫瑰30年 拍照打卡免費

    林陳三枝與先生林等昌經營玫瑰花園近30年，開放民眾自助採摘。（記者李文德攝）

    林陳三枝與先生林等昌經營玫瑰花園近30年，開放民眾自助採摘。（記者李文德攝）

    2025/02/16 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林虎尾一對八旬夫妻林等昌、林陳三枝種植玫瑰近卅年，因年事已大，開放讓民眾自助採摘，每枝玫瑰僅收十元，吸引不少民眾前往。林陳三枝說，這幾年種植成本增加不少，分享的喜悅大於收入，來這裡不見得要採花，拍照打卡免費。

    開放自採 每枝10元

    八十七歲花園男主人林等昌原是大型車輛司機、八十二歲女主人林陳三枝原在工廠工作，林陳三枝指出，廿九年前先生心想未曾送過她一朵花，恰好當時在地產銷班有不少農民種植花卉，因此先生便送給她一整園的玫瑰花，令她感受浪漫及感動，也開啟他們花卉人生。

    林陳三枝說，當時對種花一竅不通，參觀別人的花園向花友請教，漸漸習得如何種植玫瑰花，種植數年後因年事已高無力再從事繁縟的農務工作，子女建議採自助式經營模式，讓民眾入內採摘。

    林等昌說，從一枝花二至三元，到如今每枝十元已維持近十年，雖然種植花卉的成本越來越高，但為了分享種植花卉的「愛與喜悅」，寧願不將成本反映在顧客上；林陳三枝表示，花園種植了數十種玫瑰，民眾只是來參觀拍照打卡也沒關係，喜歡再採。

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