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    雲林19農會改選 現任佔優勢

    基層農會改選昨天辦理農事小組長、會員代表投票，雲林競爭激烈地區投票踴躍。（記者黃淑莉攝）

    基層農會改選昨天辦理農事小組長、會員代表投票，雲林競爭激烈地區投票踴躍。（記者黃淑莉攝）

    2025/02/16 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕被視為二○二六縣長選舉前哨戰，基層農會改選昨天辦理農事小組長及會員代表選舉投票，雲林各投票所秩序良好，在朝及挑戰者競爭激烈區的大埤鄉投票率高達八十五％，開票結果廿鄉鎮市農會，水林鄉兩陣營掌握席次只差距三席，其他十九個農會在朝陣營仍佔優勢。

    大埤鄉投票率高達85％

    雲林昨天一早陽光露臉，各地投票所投票踴躍，尤其有競爭地區更出現大排長龍情況，縣府農業處統計，整體投票率四五％，競爭最激烈的四鄉鎮水林、口湖、大埤及斗南投票率都超過七○％；開票過程大埤有三組會員代表得票數一樣，選務人員依農會選舉法規定當場抽籤確定當選人。

    據指出，選舉結果競爭激烈斗南、大埤、水林及口湖等四鄉鎮，水林在朝陣營雖獲得過半席次廿四席，不過挑戰陣營也有廿一席，差距不大，理事選舉要考驗雙方配票能力。

    大埤在朝陣營獲廿五席、挑戰陣營廿席；口湖在朝陣營卅六席、挑戰陣營九席；斗南在朝陣營卅九席、挑戰陣營六席。

    農業處指出，縣內各農會將在本月廿四日至廿七日召開會員代表大會，選出九席理事、三席監事，並在三月十日前召開理監事會，完成總幹事遴聘。

    雲林廿鄉鎮市農會現任總幹事都要尋求連任，其中大埤、水林有挑戰者，大埤有三位候聘人，分別為吳昌遠（現任）、林秋男、李季興；水林有兩位候聘人，黃綉蘋 （現任）、黃筠宸。據指出，水林差距不大，最後結果要視雙方在理事選舉的配票功力，無意外的話，其他十九個鄉鎮市現任應可順利連任。

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