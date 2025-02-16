台南農會選舉 楠西投票率78％

後壁區農會總幹事林怡歆（左）力拚連任，昨在選後與常務監事郭啟財（右）感謝農民支持。（記者楊金城攝）

2025/02/16 05:30

北門、楠西區雙方代表席次推估差距小 理事選舉緊繃

〔記者楊金城／台南報導〕第廿屆台南市卅二家基層區農會選舉昨天投票選出農會會員代表、農事小組長，其中後壁、北門、歸仁、楠西和台南地區農會等五家農會激戰，贏了農會代表席次就能掌握理、監事會，決定聘任總幹事。選舉結果，北門區、楠西區因雙方代表席次推估差距小，農會理事選舉還是很緊張。

請繼續往下閱讀...

台南市農會選舉在全市共設置四八一個投開票所，卅二家農會共選出四七三位農事小組長及一三二○位會員代表，投票過程平順，基層農會選舉投票率達四十六％，投票率最高的為楠西區農會七十八％、後壁區農會七十七％次之，第三為北門區農會七十六％，正是選情最緊張的三家農會。

後壁 現任總幹事陣營佔優勢

後壁區農會總幹事林怡歆和農會理事長蕭麗姿分裂，雖然只有林怡歆一人登記候聘拚連任，但受到在野派捲土重來挑戰，雙方實力旗鼓相當，開票結果，四十五席代表，林怡歆陣營贏得廿六席，未來在理、監事選舉、理監事會占優勢，但後壁農會理事會本屆四年前曾在投票聘任總幹事時出現選票污損「意外」，林怡歆要連任不可大意。

北門區農會選舉原本平和，但在前總幹事洪明農因案入監服刑後，派系翻轉，選情最令人意外，洪明農推出女婿陳柏凱登記候聘總幹事遭到挑戰，雙方在代表選舉勢均力敵，北門農會應選卅一席代表，選舉結果雙方差距不大，理、監事選舉還是很緊張。

楠西區農會總幹事郭富文拚連任，受到林旭星挑戰，選舉結果推估雙方掌握代表席次是十七席對十四席，郭富文略占優勢。

歸仁區農會僅總幹事翁淑雲一人候聘，選舉結果她在四十五席代表中掌握廿九席，算是安全差距。台南地區農會由楊緯民、朱育孜力拚總幹事，楊緯民贏得代表席次，可望成為新任總幹事。

9農會 會員代表同額競選

此外，有九家農會的會員代表為同額競選，選情單純，有新營、東山、將軍、新化、善化、山上、玉井、左鎮及龍崎區農會。

農業局指出，卅二家農會將陸續在廿四日至廿七日召開會員代表大會改選農會理事、監事及台南市農會代表。三月四日至十日召開理、監事會，選出理事長、常務監事並聘任總幹事，完成第廿屆基層農會改選。接下來是台南市農會選舉。

北門區農會選舉昨天下午開票，選情緊張吸引農民觀看。 （記者楊金城攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法