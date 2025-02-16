名醫吳明峯猝逝 兒憶父看診不限號

骨科名醫吳明峯猝逝，兒子吳俊霆憶念他是真實世界的鋼鐵人。（吳俊霆提供）

2025/02/16 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕骨科名醫、高雄中正脊椎骨科醫院院長吳明峯（見圖，吳俊霆提供）因流感併發心肌梗塞十二日猝逝，吳明峯曾創下單日看診七百人的記錄，兒子吳俊霆昨天發文憶念父親，提及「不限號」的初心，就是不捨病患白跑一趟。

吳俊霆指出，從小父親就告訴他「人生就是求一個滿足！」父親做什麼事情都是全力以赴，需要幫忙的他都會盡力協助。而病患對父親的形容，是親切、耐心、溫暖、專業，而父親行醫三十多年來，日復一日的堅持是「不可以給病人多收一毛錢！」

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吳明峯過去在高雄市立民生醫院任職骨科主任時，時常看診到深夜，最高記錄甚至單日看診高達七百人，即使後來創立中正脊椎骨科醫院，每日仍看診二百人。

吳俊霆說，吳明峯看診不限號的初心，是不捨「病人有可能大老遠來，不好意思給人家白跑」。

吳俊霆說，父親是陽明醫學院第一屆登山社社長、音樂狂、也愛拜佛，會帶著家人四處旅遊，教育他欣賞台灣的山水，也常告訴吳俊霆「錢夠用就好！」。

這幾年吳明峯為奔波籌建新醫院「左營中正骨科」，想往再生醫療與高階健檢方向發展，原本預計暑假開始營運，無奈新院還沒開業，就已先倒下。

吳俊霆表示，父親是真實世界的鋼鐵人，每一天都在行菩薩道，「是時候，讓他好好休息了。」

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