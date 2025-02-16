《基層農會選舉落幕》爭45席代表 內門內場派26席勝出

高雄市基層農會選舉昨登場，農會會員排隊投票。（記者陳文嬋攝）

2025/02/16 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市各基層農會昨天改選會員代表，二十六家農會有十六家同額競選，大多數農會一團和氣，以內門區農會戰況激烈，最終內場派奪下二十六席會員代表，力克外場派十九席勝出。

高雄市二十六家基層農會昨天舉辦會員代表、農事小組長及副組長選舉，由各農會承辦選務工作，設置三八四個選舉投開票所，選出會員代表九八四人、農事小組長三八四人等。

請繼續往下閱讀...

農業局動員七六八名人員，擔任各投開票所指導員、監票員，並投入近四百名警力，維持各投開票所安全秩序，整體投開票過程順利。

這次選舉以農會會員代表為主，總計一○二五人角逐，選出九八四席會員代表；會員數最多是高雄地區農會七五五四人，設有三十個投開票所，選出四十五席會員代表。

二十六家農會有十六家會員代表同額競選，包括高雄地區、鳳山等農會，雖有十家農會會員代表選情競爭，不過高達二十五家農會總幹事一人登記底定，除內門區農會兩派人馬競爭外，大多數農會呈現一團和氣。

尤以內門區農會選舉戰況激烈，現任總幹事洪輝煌屆齡退休，力挺農會秘書高菊蓮接棒，退休警察鄭博文出馬挑戰；兩派人馬捉對廝殺，各自推派人馬參選會員代表，六十五人競逐四十五席，最終內場派奪下二十六席勝出，外場派僅得十九席，未來「翻盤」機會不大。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法