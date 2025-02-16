高雄沿海路貨櫃車專用道 6月通車

沿海路貨櫃車專用道工程，將於今年六月全線完工通車。（記者葛祐豪攝）

2025/02/16 05:30

全長8.28公里 路口設獨立左、右轉向車道 避免阻礙直行車流

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為減輕高雄港第七貨櫃中心營運對周邊交通衝擊，小港區沿海路貨櫃車專用道工程，將於今年六月全線完工通車，並將調整車道配置，以紓解當地交通壅塞，但長期解方還是國道七號趕快完工。

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第七貨櫃中心於去年十二月落成啟用後，大型貨櫃車逐漸增加，造成交通壅塞。立委賴瑞隆邀集中央與地方，追蹤貨櫃車專用道施工進度與車道配置，他強調，近期南高雄市民及工業區廠商多次反映，需檢討車道配置及左右轉專用道規劃，以解決交通壅塞。

貨櫃車專用道全長八．二八公里，第一、三、四標已陸續完工通車，第二標工程從茂大街至中林路，全長一．六公里，因公用管線影響，施工延宕，賴瑞隆協調經濟部、台電配合遷移後，目前工程進度已逾五成，預計今年六月完工通車。

拓寬為雙向4快1慢車道

新工處主秘傅俊榮指出，沿海路是高雄市區往返屏東東港的主要道路之一，車流量很大，第七洲際貨櫃中心啟用後，為舒緩交通流量，市府進行沿海二、三路拓寬工程，拓寬前沿海二、三路車道配置為雙向三快一慢，沒有獨立轉向車道，有轉向需求的車輛易與直行車輛產生動線障礙；完工後，車道配置為雙向四快車道一慢車道，並在路口設置獨立左、右轉向車道，維持二直行車道，可有效改善轉向車輛阻礙直行車流現況。

學者︰長期解方為國七完工

但對於貨櫃車專用道的功效，高科大運籌管理系助理教授李明聰日前在公聽會指出，不能寄望貨櫃車專用道可解決沿海路的交通壅塞，如果交通容量不夠，會變成貨櫃車塞在專用道，每個路口都是瓶頸。

國道七號於二○三○年底完工通車後，大型貨櫃車走國道，汽機車走平面道路，才能真正分流及紓解車流。

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