《基層農會選舉落幕》台東地區農會總幹事李建通 可望續任

台東地區農會總幹事李建通昨天在會員代表選舉中掌握逾三分之二席次，應可順利連任。（記者黃明堂攝）

2025/02/16 05:30

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣八個基層農會昨天投票改選農會代表，其中兩個農會下任總幹事遴聘出現挑戰者，但台東地區農會現任總幹事李建通在開票結果掌握逾三分之二代表席次，可望保住續任，成功鎮農會總幹事張恭銘涉及賄選遭羈押，也在選舉中未拿到過半代表席次，恐被翻盤。

成功農會張恭銘涉賄選 未獲過半票數

台東地區農會此次會員代表應選四十五席，現任總幹事李建通面臨縣議員黃治維家族成員的挑戰，造成此次會員代表選舉激烈，但昨天開票結果，李建通拿過三分之二的會員席次，間接可順利掌握接下來的理事選舉，獲續聘不成問題。

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成功鎮農會現任總幹事張恭銘爭議不斷，先是傳出員工考績遭評丙等，在社群平台控訴他不公，日前又爆賄選，檢方以張恭銘涉嫌以每票一千元或禮品賄選，將十餘人帶回偵訊，並對張聲請羈押獲准，昨天抗告成功，法院裁定廿萬元交保，但選情急轉直下，開票結果，對手曾品峰雖未掌握的卅一席中的三分之二穩定席次，但已經掌握到過半，在接下來的理事選舉中，很可能獲勝，現任者張恭銘落馬機率高。

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