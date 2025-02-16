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    竹縣竹東客家山歌初賽 全國千餘人展歌喉

    「第58屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽」昨起4天歌喉戰，昨天上午進行暖場表演。（記者廖雪茹攝）

    「第58屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽」昨起4天歌喉戰，昨天上午進行暖場表演。（記者廖雪茹攝）

    2025/02/16 05:30

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮享有「竹東山歌城」的封號，「第五十八屆竹東天穿日台灣客家山歌比賽」昨以熱鬧踩街揭幕，鎮公所準備了一千份甜粄分享，讓民眾認識天穿日的由來；昨起一連四天展開各組初賽，公所邀請全國民眾來到竹東客家戲曲公園觀賞，十八日另將進行LIVE決賽直播，線上、線下都將為觀眾帶來精彩的歌喉戰！

    竹東天穿日台灣客家山歌比賽昨天上午九點半，由合唱組賽事及踩街團隊打頭陣，最遠的合唱組參賽團隊來自屏東縣的長治鄉，而今年的踩街主題為「萬眾同行．客韻行春」，由竹東高中韓舞社、采憶舞蹈團及十八隊踩街隊伍參與，包括客家傳統文化、新住民服裝特色及原住民歌謠舞蹈等，場面繽紛多彩，由鎮長郭遠彰領軍從竹東圓環一路走到客家戲曲公園。

    郭遠彰表示，竹東天穿日山歌比賽自一九六五年開始舉辦，起初是在農民節舉行，一九六六年起改在農曆正月廿日的天穿日舉行，吸引全國山歌好手前來參加，參賽人數也逐年上升，今年總計一一二三人報名參賽。

    比賽組別包括長壽組、山歌子組、老山歌組、平板組、小調組、少年組、男女對唱組、超級組，昨天合唱組比賽有卅四組報名，今、明兩天是個人組山歌初賽共三三五組報名，十八日決賽，預計當晚上六點舉行晚會暨頒獎典禮。賽事詳情可參見「竹東山歌小旅行」臉書粉絲專頁。

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