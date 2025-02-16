占用國有地 竹縣竹東強制拆除極樂禮儀社

2025/02/16 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮沿河街殯葬業者，二○二○年被踢爆殯葬設施未經許可違規營業，甚至擔心「洗屍水」污染頭前溪，因而引發全國矚目。新竹地方法院十四日強制拆除仍營業中的極樂禮儀企業社占用國有地部分的場館；業者抱怨苦無合法場所可經營；竹東鎮公所表示，竹東鎮生命紀念館改善完工預計四月重新開放，收費擬比照竹市和其他鄉鎮市，並正研議爭取納骨塔二期工程。

新竹縣政府民政處表示，竹東鎮沿河街地區有六家殯葬業者違規營業，接獲民眾檢舉後，皆依殯葬管理法規定開罰，並積極輔導；其中，除了「極樂」前天強拆，一家已另租場地但仍非合法，另一家自行拆除，尚有三家持續違規營業，當中有一家有部分占用水利地。

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新竹地院接獲財政部國有財產署中區分署陳報，占用國有土地的債權人極樂禮儀企業社，目前尚繼續營業，並拆除該院執行期日告示，顯有誤導民眾之虞，因此訂十三日至十四日進行拆屋還地強制執行。

也在該區經營殯葬業的新竹縣議員上官秋燕表示，沿河街的殯葬業存在迄今已廿多年。業者大多願意配合拆除，但竹東鎮生命紀念館尚未完工，業者無去處，除希望儘快完工，建議再擴大規模，場館設施租借費用符合市場行情，讓業者得以生存。

殯葬園區擴建擬4月重啟

竹東鎮公所主秘黃至銓表示，竹東鎮生命紀念館去年斥資一千六百萬元改善，除將禮廳從九廳擴充至十五廳，並新增空調設施，元月已完工，正辦理消防安檢，預計四月重新開放。公所已參考竹市和其他鄉鎮市擬訂相關規費標準，待代表會通過即可實施。

黃至銓表示，鑑於現有納骨塔櫃位即將額滿，火葬則是三個爐，公所準備向竹縣府爭取規劃設計費補助，研擬興建納骨塔二館，也會視火葬場使用情況爭取擴建。

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