農會改選 桃園區兩派人馬搶龍頭

竹市農會改選結果出爐，投票過程平和。（竹市府提供）

2025/02/16 05:30

〔記者謝武雄、洪美秀、廖雪茹、張勳騰／綜合報導〕全國基層農會農事小組長、會員代表昨天屆次改選，桃園市各農會原都已協調平和，卻傳出桃園區農會選出四十五席代表，現任理事長吳德富、常務監事李建和、總幹事黃烱倫宣稱掌握廿五席，但另一派想參選三巨頭的組合理事長李承諺、常務監事陳慧娟、總幹事王宜芳，則指其中三席在他們手上，若是這樣就掌握廿三席，剛好過半，桃園區農會誰當家出現變數，雙方正努力鞏固代表席次。

新竹市農會前總幹事鍾祥銘退休後，選擇回鍋參選會員代表，並提出多項農友福利政見，來勢洶洶想爭取理事及理事長一職，且要挑戰現任理事長郭瑞誠，讓竹市農會改選顯得熱鬧緊繃，廿四日會員代表大會結果將揭曉。

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竹縣峨眉鄉總幹事競爭激烈

新竹縣基層農會改選以峨眉鄉農會競爭最激烈，由前鄉長江增寧之女江筱慧、挑戰也是前鄉長溫振隆之女的現任總幹事溫修琪，選舉結果，卅一席代表中，江筱慧掌握十七席、溫修琪十四席。

苗栗縣共十七個鄉鎮市農會，下屆農會總幹事遴聘之爭，苗栗市農會由現任總幹事謝錦明及市農會職員楊秀玲對決；大湖地區農會現任總幹事徐欽志與泰安鄉日出溫泉飯店副董事長羅紹遠角逐；造橋鄉農會現任總幹事彭森華屆齡休，由農會推廣部主任的妻子吳美慧出馬，對上造橋鄉前鄉民代表張龍烽的女兒張慧如；通霄鎮農會則是現任總幹事許道坤與前任總幹事徐學承對決。

大湖現任總幹事徐欽志掌握26席

苗栗縣各農會投開票結果，市農會謝錦明掌握廿五席、楊秀玲廿席，通霄鎮農會許道坤與徐學承為卅二比十三席，造橋鄉農會吳美慧與張慧如為卅比一席，大湖地區農會徐欽志與羅紹遠為廿六比十八席。

苗栗縣選舉順利進行十七個鄉鎮市農會投開票。（記者張勳騰攝）

全國基層農會農事小組長、會員代表昨天屆次改選，桃園區較暗潮洶湧。（桃市府提供）

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