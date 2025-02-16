永寧轉運站明午啟用 桃市10公車停靠

永寧轉運站將於十七日啟用，屆時桃園市行駛捷運永寧站十條公車路線改在轉運站上、下車。（桃市府提供）

2025/02/16 05:30

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於新北市土城區的台北捷運板南線永寧站，鄰近土城交流道，成為桃園市民銜接雙北的重要交通路線，尤其八德、大溪等區的通勤、通學族最常利用，桃市各地開往永寧的公車就有十條路線，三個市府協調設置永寧轉運站，採取「台北提供土地，新北建置轉運站，桃園維運管理」合作模式，轉運站明天（十七日）中午十二點啟用，目前停靠在北捷永寧站二、四號出口的公車，將全部改停靠於轉運站。

近永寧站2號出口 設有5月台

永寧轉運站位於新北市土城區中央路三段與永安街口，鄰近永寧站二號出口，面積約七五○坪，設有五個月台供十條公車路線停靠，分別為712（往龍潭）、710／710A（往大溪）、713及715（往八德）、716（往八德轉運站）、717（往龍岡）、709／709A／709B（往平鎮、龍潭）。

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永寧2及4號出口 將派人指引

市府交通局長張新福表示，明天上午十一點卅分前的公車班次仍在原位置發車，中午十二點以後轉往轉運站上、下車，為協助民眾適應轉運站運作，下週的上、下午尖峰時段，交通局將派員於轉運站及永寧站二、四號出口的候車亭，宣傳並引導乘客轉至轉運站搭公車。

為確實永寧轉運站發揮功能，市府交通局要求客運業者在沿線站牌、車輛、公車動態系統公告資訊，也在永寧站內張貼公告，並多次邀集客運業者實車試跑，且協調新北市交通局調整轉運站出口的號誌周期，以及延長中央路近永安街口的停止線，以增加儲車空間。

張新福說，永寧轉運站設置公車動態資訊顯示螢幕、候車座椅及無障礙設施，還有各月台排隊導引線，維持良好排隊動線，並設置人流監控系統，在候車人數較多時即時調派公車以緩解壓力。

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