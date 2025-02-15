嘉縣市續辦「班班喝鮮乳」 5萬生受惠

嘉義市自編預算延續「班班喝鮮乳」政策。（資料照）

2025/02/15 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕行政院暫停補助「學校採用國產可溯源乳品專案計畫」，嘉義市及嘉義縣政府自行編列及追加預算，延續辦理「班班喝鮮乳」政策，提供公立幼兒園至高中學子良好鈣質來源、均衡飲食，估計造福近五萬名學生。

嘉義市議會昨各審查委員會開聯席審查會議，審議通過嘉市二十所國小及附設幼兒園鮮乳採購費二三五七萬九千元預算，全案進入二、三讀會。

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市府教育處表示，因中央暫停補助，此次追加編列二三五七萬九千元，待預算審議通過，將作為國小附設幼兒園及二十所國小鮮乳採購費用，並自編今年一○六五萬一千元預算，擴大實施供應三所公立幼兒園及國中，總計經費三四二三萬元，約二萬二千名學生受惠，預計二月底起配送。

市府教育處表示，為克服鮮乳保冷問題，運用九華山地藏庵贈送各班保冷桶、保冷袋，將要求廠商依各校需求在指定時間載運到校並分配各班鮮乳到保冷桶、保冷袋，再通知各班領取。

嘉義縣府教育處本學期持續提供公立國小及附設幼兒園、國中、高中生牛、羊、豆奶補助，因中央暫停補助，將自籌經費二○八六萬四一六○元辦理，預計每週供應一次、每位學生每週補助十八元，鄉鎮市立幼兒園及嘉科實中國小部也提供經費補助，約二萬七七八六人受惠。

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