《中央補助1.5億》嘉縣整修棒球場 建樂活運動館

嘉義縣立棒球場，今年獲得1.3億元經費進行整修，盼打造更安全舒適的比賽場地。（記者林宜樟攝）

2025/02/15 05:30

上半年完成工程設計 下半年發包 改善各年齡層民眾運動環境

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣今年獲教育部體育署核定補助運動設施興建及整修經費共一．五億元，將整修縣立棒球場，並將設置大林鎮樂活運動館及義竹鄉樂活運動館，預計今年上半年各項工程可完成規劃設計作業，下半年進行工程發包，改善嘉義縣運動環境，讓各年齡層民眾可透過運動保持身心健康。

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打造縣立棒球場 更加安全舒適

縣府教育處表示，中華職棒樂天球團承租縣立棒球場做為訓練基地已四年，今年再續承租三個月，為改善棒球場設施，縣府獲教育部補助六八○○萬元，加上縣府自籌六二○○萬元，以一．三億元經費進行整修，預計下半年進行工程發包，將汰換棒球場計分板、整修內外野看臺、室內外燈光、草皮、紅土、防撞墊及改善排水設施，打造更安全舒適的比賽場地，盼未來有更多球隊使用，舉辦更多賽事。

義竹館 提供全齡體適能訓練場

義竹鄉獲補助四二○○萬元，加上鄉公所負擔自籌款四四○○萬元，將在公有零售市場旁的臨時停車場新建樂活運動館，館內提供全齡體適能訓練場、新型態健身房、瑜珈韻律教室及多功能活動教室等設施，讓各年齡層民眾能到場館運動；義竹鄉長黃政傑表示，樂活運動館經費鄉公所負擔比例高，將再與縣府討論經費分攤事宜。

大林館 設羽、桌球場及樂齡設施

大林鎮獲補助四千萬元，加上鎮公所負擔自籌款兩千萬元，將把鎮立游泳池改建為樂活運動館，館內設置羽球、桌球綜合球場及樂齡體健設施，讓鎮民有多元運動選擇；大林鎮長許有疆說，將提專案追加預算，送交鎮代表會審議，盼獲支持，讓鎮民擁有嶄新的運動場館。

縣府教育處表示，縣內運動設施如嘉義縣立網球場及縣立田徑場旁的綜合球場已完成整修，之後將開放，民眾可多加利用。

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