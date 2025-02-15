五股開台尊王過爐 豐田村明席開千桌

五股開台尊王過爐明日登場，各股代表昨先在三條崙海清宮，為神尊換神袍及點交信徒酬謝金牌等。（記者黃淑莉攝）

2025/02/15 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕五股開台尊王過爐將在明（十六）日登場，今年輪值的次房股豐田村十五年才值年一次，村民以娶媳婦歡喜心準備逾千桌流水席要招待各地信徒，另昨天五股代表聚集在三條崙海清宮辦理過爐點交，同時為神尊更換新神袍。

五股開台尊王過爐為雲林縣登錄民俗文化資產，已有上百年歷史，「國姓公」與左右護法甘爺、萬爺等神尊每年過爐到值年股村庄奉祀，且保留有「過股點交」、「神龕啟封」、「點交熔金」、「貼封條蓋私章」、「分旗腳」、「一股請四股」等獨特民俗。

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昨天過股點交、神龕啟封、貼封條蓋私章在長房股三條崙的海清宮辦理，與會各股人員仔細幫神尊更換神袍，中華五股開台尊王協會理事長王萬來說，去年信徒酬謝金牌有卅三面，前年有卅八面，有鑑金價飆高，避免耗損將累積一定量再一起熔金。

值年的豐田村爐主黃芳柎說，次房股有湳仔及豐田村，豐田村為小村庄十五年才輪值一次，村民齊心從去年就開始籌備，張燈結綵迎接各地信徒，明天日過爐當天中午更準備上千桌流水席，晚上七時卅分施放高空煙火、十七日晚上有晚會，歡迎大家來豐田村看熱鬧。

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