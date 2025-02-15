台西鄉長夫妻 涉回填廢棄物被起訴

無黨籍台西鄉長李文來涉嫌將自家土地提供給工程行回填廢棄物，被雲林地檢署依違反廢棄物清理法起訴。（雲林地檢署提供）

2025/02/15 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕無黨籍台西鄉長李文來夫婦涉嫌將自家土地提供給業者回填污泥、營建廢土，雲林地檢署偵辦過程中發現派出所陳姓所長及林姓員警竟涉嫌洩密及隱匿證據，檢方昨日偵查終結依違反廢棄物清理法起訴李文來夫妻等八人，另陳姓所長依洩密罪嫌、林姓員警依犯行使不實公文書及隱匿證據等罪嫌起訴。

李文來表示，台西地層下陷嚴重，自家農地要興建雞舍，但排水溝高於農地，為有利排水才購買土方回填，且土方是乾淨的，業者也有提供土方來源單據，已由律師蒐集證據自清。

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雲林地檢署指出，李文來（五十五歲）在去年三月將他繼承的兩塊土地贈與給侯姓妻子，隨後以妻子的名義委託代辦業者向雲林縣府農業處取得農業用地作畜牧設施容許，並在同年十二月向公所取得建照執照及開工同意。

檢方說，李文來明知蓋雞舍無需購入土方，卻與某家工程行陳姓負責人簽訂填立土方合約書，再由陳男聯絡所屬公司司機，載運多車砂石廠污泥及其他廢棄物前往雞舍預地定回填，從今年一月一日至八日被查獲時回填數量約二五○公噸。

檢方偵辧過程，發現台西分局林姓員警竟讓宋男打電話告知被查獲、物品被查扣情事，且事後將查扣的廿四張廢棄物下料單，隱藏其中廿張，只交出四張給檢方。派出所陳姓所長則將案件偵查相關資料內容告知李文來。

對此，台西分局表示，將秉持「警紀警辦」原則，全力配合檢方自清自查、還原事實、勿枉勿縱。

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